代友取914萬賭款 疊碼仔夾帶私逃囚5年

被告昨日在高等法院承認4項盜竊罪，法官判刑指出，事主相信被告，才讓被告協助取回巨款，惟本案未能找回大部分涉案公錢，屬加刑因素，即時判處被告監禁5年。

稱多內地客「走數」 以贓款「冚數」

辯方求情稱，認罪被告吳志明（55歲）在港出生，在澳門賭場任「疊碼仔」，與事主朱國新互相介紹客人到賭廳賭錢，以賺取更多佣金。被告會在賭廳為客人借錢作擔保，以爭取更多客源，惟內地客「走數」漸多，被告變相拖欠賭廳巨債，為免支付更多利息，終犯案以贓款「冚數」。辯方另透露，被告打算向客人追數賠償予事主，但未能聯絡欠債客人，出獄後才能追回欠款。

控方案情指出，任職「疊碼仔」的事主在澳門多間賭場均有開設的「廣東廳」貴賓廳，主要負責介紹大陸客人到該賭廳賭錢。大部分內地客人不會攜帶大量現金到澳門賭場，事主會開設賭廳戶口，供客人借錢換取賭博籌碼，事主從中抽佣。該些客人會把還款存放在香港某些兌換店，事主再派人取回還款。

事主2018年2月起聘用被告擔任來往港澳兩地的取款工作，取款後再交還事主，月薪約1.8萬元。同年8月6日，事主指示被告往香港，向兩間兌換店及兩人取4筆合共914.7萬元款項。被告取款後關掉手機，事主同日傍晚致電卻未能聯絡被告，翌日報警。

事隔一個月，警方在紅磡一麻將館查牌時，發現被告為顧客，遂拘捕他及在其身上搜獲7.4萬元現金、勞力士手表等。警方調查他租住的賓館，發現頸鏈、手鏈、耳環等，共價值10.7萬元，被告承認以贓款購買以上首飾。

【案件編號：HCCC270/19】