專欄：全球「救網」，救的是什麼？ ／文：章濤

「網絡契約」9原則 保資訊流通

「網絡契約」有9項原則，對政府、企業和個人的要求各有3項。分別是要求政府盡力確保所有人享有連接網絡的權利，及其私隱得到尊重；企業需要確保網絡服務價格為民眾所能負擔，亦要簡化私隱設定程序，令用戶更易管理個人數據及私隱選項；至於對個人用戶的期盼，則是合力建設安全的網絡環境，創造更多多元化及合適的內容。看似複雜，但我認為核心宗旨只有一個：保障資訊流通。

保障資訊流通之所以重要，在於它是資訊網絡自由的基石，以過去數月香港社會運動為例，當權者久久未能遏制的原因，也在於資訊流通。我甚至認為，網絡上的自由是支撐運動的最重要元素。除了保障資訊自由，這契約更能延伸出不同的思考方向。就如對私隱的保障。

科技愈先進、愈方便，就與私隱愈矛盾。以內地實施「實名制」為例，國家清晰了解民眾的活動；商家能輕易獲取數據，創造商業機遇，用戶亦能享受箇中效率和「度身訂做」之產物。

只是所有關於私隱的危機都是出現了才被察覺，一旦出事，往往太遲；所以要解決，最高層次的方法必然是透過立法，但要被規管的並不是個人用戶，而是政府、企業等收集數據、掌權的一方。

除了私隱外，尚有其他重點，下次再談。

作者 章濤（UDomain 集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]