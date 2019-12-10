航空App助機師「無紙看氣象」 天文台與業界合作 國泰每周省16萬張紙

據個別航班度身提供資料

天文台2017年起宣布推出名為「我的航班天氣」App，並與國泰航空合作測試。參加項目的天文台科學主任郝孟騫說，客機配備無線網絡，天文台的大數據系統會根據個別航班的「飛行計劃」，「度身」提供航線的相關氣象資料，「如系列能列舉出飛機在未來每小時及不同飛行高度可能要應對的天氣」，包括氣流匯報等會即時更新。郝孟騫說，國泰航空與天文台有「專線」 伺服器共享氣象數據，飛機行駛時感應器接收的氣象資料亦會傳送給天文台，機師可「反饋」意見予天文台，告知氣流預報是否準確。

國泰航空機師James Toye稱，以往機師在航班起飛前3小時「報到」取閱數十頁「飛行計劃」資料，機艙內亦要配備重達45至68公斤的「飛航手冊」，以備機師在飛行途中面對突變天氣改變航道或降落地點作參考之用，Toye說要「逐頁揭」厚重文件費時失事，而且紙張用完即棄亦不環保。

機師：原要備68公斤飛航手冊

國泰兩年前與天文台合作測試程式，至今年第四季起所有航班的飛行計劃及飛行手冊「去紙化」 ，一併改用平板電腦閱覽資料，預計單是飛行計劃的紙本每周已可節省逾16萬張紙。

郝孟騫說，雖然目前暫時只有國泰全面應用該App取代紙本，天文台亦正與其他在本地提供航班的航空公司合作測試程式，例如香港航空。他說將來考慮加入「強對流」天氣預報，「好似幾時有狂風暴雨資訊，以往天文台要經全球衛星或各地氣象部門取數據預測，但日後有我們合作的航機飛行時，感應器會自動蒐集氣象數據，既幫助天文台提高預報準確度，又可幫機師快速掌握資料，一舉兩得」。

明報記者