居屋首揀樓 八成買何文田 日賣53伙 冠德苑「樓王」半小時售出

今期居屋提供約4900個單位，包括何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、葵涌尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及沙田旭禾苑合共4871個單位，以及沙田嘉順苑、元朗屏欣苑、梅窩銀蔚苑和銀河苑、觀塘彩興苑5個屋苑的33個重售單位；售價介乎150多萬至約530萬元。

80人獲邀揀樓多清拆戶 26人無到

因應有網民昨早發起「大三罷」，房屋署將揀樓時間延至上午10時半，比以往遲1.5小時。房屋署表示，昨日共有54人揀樓，其中有53個單位獲選購。據了解，昨日有80個申請人獲邀揀樓，主要是公屋清拆戶，他們可以選擇下次再揀選居屋。

「樓王」為何文田冠德苑A座26樓6室，在首輪揀樓半個多小時後被選中。該單位為三房兩廁大單位，實用面積約563平方呎，售價約530萬元。該屋苑在昨日最受歡迎，房屋署表示昨日售出的53個單位中，冠德苑佔42個，而凱德苑及雍明苑分別售出8個及3個，其餘屋苑則未有成交。

母付首期 大學生有信心日後月供1.7萬

記者所見，首輪揀樓的市民多為石峽尾白田邨的重建戶，包括22歲大學生黃先生。他昨與母親到場揀樓時顯得非常緊張。其後他接受訪問，說一家六口選中長沙灣凱德苑高層522平方呎大單位，因為「住慣九龍」，加上凱德苑近港鐵南昌站，認為交通方便。黃現於浸會大學修讀計算機科學系，來年畢業，他說自己是家中孻仔，單位首期會由媽媽付款，供樓將由他一力承擔，月供約1.7萬元，相信未來入息足以應付。

林太同屬白田邨重建戶，心儀冠德苑A座中高層單位，打算一家四口入住，她揀樓前曾實地了解5次，認為該處向南又開揚，空氣好，「選不中冠德苑就放棄」。她認為社會不穩致樓價跌，擔心「買貴樓」，但單住是自住，樓價起伏影響不大。