增信貸資料機構否 銀行公會交顧問研究

私隱專員的5項建議，部分針對環聯將信貸資料轉移予伙伴。報告建議環聯讓個人選擇哪些資料可轉移予伙伴，及每年向伙伴作不少於一次審核等。私隱專員另建議環聯定期檢討網上認證程序及收費架構，容許個人以較低費用查取信貸報告。

私隱署5建議 收緊將資料轉移伙伴

黃繼兒另提出有關《守則》的政策問題，包括應否容許香港有多於一個信貸資料機構，以及日後如有需要檢討《守則》時諮詢公眾。他又認為信貸資料機構在金融市場扮演重要的角色，或需進一步研究應如何有效規管。

金管局發言人回應稱正研究私隱署報告內容；就環聯準備恢復網上服務，局方會聯同銀行公會跟進。銀行公會稱一直與金管局密切關注事件；金管局去年就本港引入多於一家個人信貸資料服務機構諮詢業界，公會經過相關小組討論後，決定委託獨立第三方顧問深入研究。

金融界立法會議員陳振英說，雖然私隱署調查結果稱環聯違反《私隱條例》的原則，但調查效用有限，認為應加強罰則，「例如吊銷（環聯）一段時間不准做（提供信貸資料查閱服務）」。他又說，業界歡迎引入多一間競爭者，現正等待銀行公會研究，「是用什麼方式引入，立法抑或商業運作形式，就未有結論」。