【Emily】四點鐘記招答問1251 如果唔限發問……

52次夾埋有72個鐘

究竟記者會答咗幾多條Q（問題）？答案係1251條，即係平均每次答24條。按警察公共關係科規定，每個記者每次只可以問3條Q計，即係每次記者會大約得8間傳媒有機會發問。

邊一間傳媒爭取到最多機會質詢警方呢？Emily八到，原來係有線電視，52次記者會問咗32次問題，其次係港台英文台同新華社，各有30次。咁《明報》呢？原來都有27次，排第5，已經算係紙媒當中問得最多。

有線發問機會最多

以量嚟計，記者會確係答咗好多問題，資訊都唔少，但唔少行家好有怨氣，話記者會限發問，有時阿sir答嘢又「遊花園」。Emily心諗，如果警方唔限制記者每次只可以問3條問題，傳媒應該可以為公眾提出更多質詢。唔知未來警方會唔會放寬呢個規矩呢？當然，記者會時間會再拉長，到時可以睇吓阿sir同行家邊個夠耐力。