【Emily】四點鐘記招答問1251 如果唔限發問……

【明報專訊】反修例示威由6月9日開始，持續半年，警方8月5日起舉行四點鐘記者會，交代執法情况同回應巿民對警方執法嘅質疑。唔經唔覺，截至上個禮拜，四點鐘記者會已經做咗52次，夾埋有72個鐘。Emily計過，即係各位阿sir過去幾個月為處理反修例示威活動講解警方資料同立場，講足3日3夜，其中時間最長嘅記者會，開咗3個鐘6分鐘。
52次夾埋有72個鐘
究竟記者會答咗幾多條Q（問題）？答案係1251條，即係平均每次答24條。按警察公共關係科規定，每個記者每次只可以問3條Q計，即係每次記者會大約得8間傳媒有機會發問。
邊一間傳媒爭取到最多機會質詢警方呢？Emily八到，原來係有線電視，52次記者會問咗32次問題，其次係港台英文台同新華社，各有30次。咁《明報》呢？原來都有27次，排第5，已經算係紙媒當中問得最多。
有線發問機會最多
以量嚟計，記者會確係答咗好多問題，資訊都唔少，但唔少行家好有怨氣，話記者會限發問，有時阿sir答嘢又「遊花園」。Emily心諗，如果警方唔限制記者每次只可以問3條問題，傳媒應該可以為公眾提出更多質詢。唔知未來警方會唔會放寬呢個規矩呢？當然，記者會時間會再拉長，到時可以睇吓阿sir同行家邊個夠耐力。