企業多租用電腦 美加回收貨源足

顯示屏折舊快不回收

曾佩文和陳恩鳴表示，雖然百分百回收及翻新是最理想，但即使在美加，也很難做到這一點。以桌面電腦來說，Comsale就只回收主機。由於LCD顯示屏折舊快，運輸時易損壞，不符成本效益，因此不會回收。

暫時來說，在香港賣翻新電腦會比美加困難一點。因為香港人對於翻新電腦的認識不多，很多人仍未能區分翻新電腦和一般二手電腦。此外，香港沒有銷售稅，新電腦售價比外國便宜，亦令到翻新電腦和新電腦之間的差價小，相對不太吸引。

曾佩文認為，要令更多港人接受翻新電腦，還要靠長期宣傳、做好服務、潛移默化。Comsale香港最近就在其門市加開舖位，即場提供技術支援服務。有些顧客覺得翻新手提電腦的256GB SSD硬碟還不夠大，想加錢更換成512GB，該公司也可以即場辦到。