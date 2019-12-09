企業多租用電腦 美加回收貨源足

【明報專訊】理論上，就地回收、翻新、出售，是最環保的做法。Comsale在美加回收，在加拿大及馬來西亞廠房翻新，再在多個國家和地區出售，增加運輸成本。Comsale Computer（HK）Limited銷售經理曾佩文和先豐數碼公司業務拓展經理陳恩鳴指出，要在多個地區設立翻新廠，除了前期投資較大之外，還涉及到當地的文化和使用習慣，能否達到經濟規模等問題。美加很多企業都租用電腦，一般會和電腦公司簽訂3年租約，約滿時可以折扣價買，亦可退回再租一批新電腦。很多時，因為預算足夠，這些企業都會選擇租新機，故聯想和HP等公司會回收到很多二手商用電腦。Comsale在美加亦由此得到數量和質素穩定的貨源。
顯示屏折舊快不回收
曾佩文和陳恩鳴表示，雖然百分百回收及翻新是最理想，但即使在美加，也很難做到這一點。以桌面電腦來說，Comsale就只回收主機。由於LCD顯示屏折舊快，運輸時易損壞，不符成本效益，因此不會回收。
暫時來說，在香港賣翻新電腦會比美加困難一點。因為香港人對於翻新電腦的認識不多，很多人仍未能區分翻新電腦和一般二手電腦。此外，香港沒有銷售稅，新電腦售價比外國便宜，亦令到翻新電腦和新電腦之間的差價小，相對不太吸引。
曾佩文認為，要令更多港人接受翻新電腦，還要靠長期宣傳、做好服務、潛移默化。Comsale香港最近就在其門市加開舖位，即場提供技術支援服務。有些顧客覺得翻新手提電腦的256GB SSD硬碟還不夠大，想加錢更換成512GB，該公司也可以即場辦到。
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