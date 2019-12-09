美加回收舊電腦 翻新轉售亞洲 換硬碟裝Win10保養1年 二手機重獲新生

明報記者 薛偉傑

Comsale Computer（HK）Limited銷售經理曾佩文表示，加拿大的Comsale Computer Inc.由加籍華人和猶太人合作創辦，成立於2000年。開業起就在美國及加拿大從原廠回收二手商用手提電腦和桌面電腦，在加拿大自設廠房翻新，在網上百貨店Amazon以及Wal-Mart和Cosco的實體店於美加兩地出售。

2016年起，這些翻新二手電腦打入亞洲市場，運至馬來西亞、新加坡及印度出售。2017年，Comsale Computer Inc.為照顧亞洲區顧客，在馬來西亞設立新廠房，以節省工資成本。今年初，這些翻新電腦更打入香港和日本市場。

每月翻新3萬部電腦

現時，Comsale Computer Inc.在加拿大的廠房面積約4萬平方呎，聘用大約200名員工，每月翻新1萬多至2萬部二手電腦。而馬來西亞廠房面積則約為1萬平方呎，聘用約100員工，每月翻新1萬至1.5萬部二手電腦。兩間廠房合計，每月大約翻新3萬部二手電腦。

至於Comsale Computer（HK）Limited（下稱Comsale香港），則是這些翻新電腦的香港入口商，由上述那名加籍華人和香港人合作成立，於今年1月開業，在深水埗高登電腦中心設有門市。

檢測零件壽命 太舊即更換

一般在港出售的二手電腦，電腦商店只會清潔外殼，恢復原廠設定就原封不動發售，也可能只有由商店提供的30日保養。加拿大Comsale的翻新電腦，回收後會用軟件測試機械硬碟或SSD固態硬碟、火牛、顯示屏的實際使用量、狀態和剩餘壽命。除非仍然有相當的剩餘壽命，否則會全部換新。最常換新的零件是機械硬碟，一般回收電腦至少使用3至4年，這已經相當於機械硬碟的大半壽命，Comsale多數會換上全新的SSD硬碟，因為美國、加拿大、馬來西亞、新加坡、香港及日本的顧客對於速度的要求都比較高。只有印度顧客願意將貨就價。

至於回收電腦的主機板，Comsale的工人亦會使用壓縮空氣來清除塵埃。若回收的是手提電腦，而其鍵盤和觸控板的損耗又比較明顯，Comsale也會換上新的鍵盤和觸控板。有些回收手提電腦外殼上花痕較明顯，工人會打磨外殼以及重新噴漆。

另外，Comsale還會為所有翻新電腦重新安裝Windows 10，附上全新的微軟授權，以及提供1年保養。亦因此，Comsale的翻新電腦在出售時，都可以使用微軟「認證翻新機」（Certified Refurbished）的標誌。

在香港，Comsale的翻新電腦除了由Comsale香港入口以及由它的門市出售之外，近月還由先豐數碼公司擔任代理商。

全港6實體店分銷

先豐數碼公司業務拓展經理陳恩鳴表示，公司除了透過關聯零售商Digital House設於觀塘廣場的門市出售Comsale的翻新電腦之外，還在旺角電腦中心和灣仔298電腦特區找到4間電腦店當分銷商。換言之，現時本地共有6間實體店出售Comsale的翻新電腦。此外，Comsale和部分分銷商同時亦有透過Price.com.hk或HKTVmall出售貨品。

曾佩文和陳恩鳴表示，購買Comsale的翻新電腦的商業客戶包括零售店、會所、製造業、NGO、補習社和培訓機構等。總括來說，大多是一些熟悉電腦、精打細算或者希望控制開業成本的商界。以桌面電腦來說，若配備4至5年前的Intel i5處理器、8GB RAM、256GB SSD硬碟，售價約3000元上下，不包顯示器。