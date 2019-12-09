候任區議員籌組聯盟 盼為政治議題發聲

不希望區選過後淡忘抗爭

冀聯盟施壓徹查警暴

王進洋表示，不希望區選過後抗爭行動被淡忘，冀18區區議會未來可就政治議題表態、向政府施壓，包括成立地區調查小組、區議會委員會，以徹查警暴問題。過往區議會被視為去政治化，王進洋稱今次民主派贏得大多數席位，都是反修例運動的影響，故認為未來政治、民生議題均要着重。不少市民憂慮區議員被捕甚至遭DQ，王進洋稱會盡量警惕，「勿走得太前」，以後排支援為主。

南區區議員、民主黨副主席羅健熙稱，在南區而言，冀處理香港仔亂射催淚彈的問題，包括跟進催淚彈使用守則、對附近居民影響等手法；他表示民主派內部曾討論成立小組跟進，但暫未確認模式，料未來會繼續商討。羅健熙早前在理大事件中被捕，他稱有案在身「總有少少顧慮」，包括憂慮再度被捕會被拒保釋等，但亦不諱言如非當區區議員，現場協調效果會「爭少少」，現較集中支援工作。

葵青候任區議員、公民黨張鈞翹稱，警方早前於葵青區多次發射催淚彈，冀上任後即要求警方交待使用準則，以及殘餘物的影響等，會持續要求警方出席會議交代。他又稱不能單單憂慮被捕，因選民選出民主派區議員，期望之一都是保護市民，故會以此為首要目標。

（2019區選）