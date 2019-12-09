收起搖滾唱鄧麗君 「Band友」老區突圍 觀塘撼贏陳振彬 下年目標派歌上台贏叱咤

為家人儲錢百萬 學校社工辭職追夢

撼贏觀塘區議會主席陳振彬的李嘉達，本是學校社工，身穿淺藍襯衣，打扮斯文，說話認真嚴肅，沒想到是樂隊「Forward」的主音，打算明年1月把歌曲派台，目標踏上叱咤903頒獎典禮舞台領獎。

李嘉達形容，其樂隊歌曲的歌詞都圍繞社會政治，主要鼓勵人突破束縛。首支派台歌，是他寫給一名選擇輕生的學生的故事，談及社會對成功的定義狹隘。他又着記者到YouTube搜尋「夏日熱辣辣」，稱其樂隊翻唱的影片在高登討論區曾有不錯迴響，這段6年前的影片，獲得23萬觀看次數。片段內把獨白讀到哭的「肥仔」，實難與面前正經八百的區議員扣連起來。

大學畢業後，李嘉達當上社工，以5年時間為家人儲起100萬元後，決定去追夢。對他來說，追夢不一定是做音樂劇或組樂團，而是希望改變社會，舞台劇、玩音樂，甚至當上區議員，都是想藉以改變人心的方法。今年8月31日正式辭職追夢，他本欲改變髮型，把留長的頭髮電鬈，但因參選區議員，要以固定形象示人，不得已擱置計劃，成功當選後，說要繼續電髮。

玩音樂選議員 改變社會殊途同歸

由樂團主音轉身成區議員，全因在7月7日參與九龍大遊行時，看到有年輕人危坐在尖沙嘴崇光百貨樓頂。他說當時情緒幾近崩潰，想到自己即使是社工，在當刻卻不知可以怎辦，幸而年輕人最後未有躍下。事件令他想到，若社會不改變，就會繼續有年輕人受壓輕生，要改變，「參選是較近的位置」。

社會大眾印象中，組樂隊的人總是較不羈，區議員則是給人沉穩踏實的感覺，李嘉達說，未想到如何融合兩個身分，亦不欲帶樂隊到區內宣傳，「我不介意別人知道，但不會把兩個角色合在一起」，認為感覺有些格格不入，隊友亦不願意。樂隊無在區內表演，但他當選前也曾在中秋節時走到社區，身為Band友的他要調整心態，在區內獻唱的是鄧麗君《月亮代表我的心》，符合老區風格，更有鄰區候任區議員說要一起在聖誕時在區內合唱。

明報記者 鍾妍

（2019區選）

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