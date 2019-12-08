珊瑚覆蓋率普查 近六成檢查點下跌

牛尾洲跌最多 覆蓋過半變三成

「珊瑚礁普查2019」於6月展開，為期4個月，涉及33個地點，珊瑚覆蓋範圍由10.0%至82.5%不等，最低的是黃竹角海，最高是橋嘴洲北，有15個地點錄得超過50%的高珊瑚覆蓋率。近六成普查點的珊瑚覆蓋率低過去年，其中牛尾洲跌幅最大，珊瑚覆蓋率由去年的50.6%跌至今年31.2%，其次赤洲由21.4%跌至14.6%，黃竹角海13.3%跌至10%。

普查亦在9個地點，透過特定的珊瑚健康監察表找出珊瑚色素濃度，顏色愈深，健康愈佳，1為最淺色，6最深色，珊瑚色素平均指數由去年的4.04，微跌至今年的3.96，但仍高於平均值，顯示珊瑚健康狀况良好及持續穩定。

生態教育及資源中心總監程詩灝說，全球珊瑚覆蓋率均下跌，主因是氣候變化及人類活動，香港亦不能倖免，而牛尾洲是潛水、風帆、獨木舟等水上活動熱點，赤洲是捕捉墨魚和魷魚地點，而黃竹角海的珊瑚面積一向不大。他說泳客塗防曬液後落海，防曬液漂到珊瑚表面會阻礙光合作用，故提醒沙灘泳客要用「海洋友善」的防曬液。