星糖尿藥致癌物超標 衛署：會抽驗 勿停藥

涉常用甲福明 出事3款港沒註冊

過去一年，國際間驗出多款藥物疑受「N-亞硝基二甲胺」（NDMA）污染，近期蔓延至降血糖藥成分甲福明。新加坡衛生科學局（HSA）近期測試46款在當地流通的甲福明類藥（下稱甲福明），當中3款的NDMA含量屬於不安全水平，有致癌風險，上周三公開測試結果，同時宣布回收該3款藥。

美歐跟進調查 港125款藥含甲福明

FDA上周四（5日）發聲明，確認將藥品NDMA成分的調查擴展至甲福明類藥物，正調查美國流通的甲福明是否超出96毫微克（nanogram）的NDMA每日攝入可接受水平，目前美國市場暫無回收。歐盟轄下歐洲藥品管理局（EMA）亦宣布，因應新加坡的調查結果，正要求藥企測試在歐盟境內流通的甲福明。加拿大衛生部則稱，暫未知悉有何在加國流通的甲福明含有超出可接受上限的NDMA，正跟國際監管伙伴合作評估事態。

本港衛生署指出，香港有125款註冊藥劑製品含有甲福明，在外地因被發現含NDMA而需要回收的甲福明產品在本港並沒有註冊，正從市面抽取含甲福明的產品作檢驗，若發現問題會適時公布，呼籲正在服用有關產品的市民不應自行停用。醫管局則表示會留意海外有關藥物安全的研究及警示，作適當跟進。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明稱，NDMA是致癌化學物質，估計可能在藥物生產過程的化學反應中出現，它或會增加肝癌、大腸癌等風險。崔俊明說，大部分二型糖尿病病人需每日服食甲福明，若當中含NDMA，「就問題大了。我們不會希望病人每日接觸致癌物」。他說，目前仍未知本港甲福明產品是否含NDMA，呼籲糖尿病人切勿自行停藥，否則反而會令血糖和血壓上升，甚至引致糖尿眼等問題。

專科醫生：六成醫管局糖尿病人服甲福明

糖尿病及內分泌科專科醫生周振中說，甲福明能降低空腹時肝臟製造糖分，從而降低整體血糖，是治療二型糖尿病的首種藥物，早於1960年前面世，至今仍是第一線治療藥物，估計全球有過億人正服用，而全港約50萬名二型糖尿病人在醫管局就醫，料當中近60%人正服用甲福明。他說甲福明已無專利，全球應有過百間藥廠生產此藥，「全部產品均有NDMA的可能性很低」。

周又稱，糖尿病本身亦會增加患癌風險，過去已有很多研究指出服甲福明能減少糖尿病人患癌風險，若停藥亦會令病人血糖上升，呼籲病人要繼續服用已獲處方的藥物。