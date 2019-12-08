聖公會申建25層私院 城規不放行

不獲放寬高限 管浩鳴：暫無回應

聖公會2017年向中西區區議會提交建議，擬在下亞厘畢道的港中醫院舊址重建25層私家醫院，可容納293張病牀。聖公會修訂方案擬建的其中一幢建築物，高度是主水平基準上134.8米，比鄰近樓宇高。

城規會曾提出將項目的兩幢建築物高度限制分別放寬至主水平基準以上135米及120米，做法被質疑是為建院計劃「度身訂做」。

聖公會建院計劃一直惹爭議，早前14名中西區現任及候任區議員發起聯署，要求聖公會擱置建院，包括擔心該項目會導致該區交通不勝負荷，及影響主教山建築群景觀。城規會前日經閉門審議後，決定接納部分公眾申述建議，將修訂大綱圖劃一將建築物高度限制為主水平基準以上80米，意味建築物的高度將被降低，變相否決25層建院計劃。據悉會議上討論激烈，不少委員對保育及交通流量抱有很大質疑。