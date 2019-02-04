消防巡多區五金舖 檢378公升危險品 店主：被問有否售學生

檢腐蝕易燃液 否認警方要求

消防處反非法加油活動特遣隊助理消防區長梁有勝說，消防處根據情報，指多區五金舖都懷疑有過量儲存危險品問題，故前晚及昨天分別派出11名及29名人員，到旺角、油麻地、灣仔及西環等多區採取特別行動，巡查五金舖。前晚消防檢獲90公升易燃（第五類）危險品及19公升腐蝕性（第三類）危險品；昨日檢獲250公升第五類及19公升第三類危險品，並即時採執法行動。

梁有勝稱是次為主動及獨立行動，並無與其他部門合作，否認警方有要求協助處理危險品；他稱過去多年都有針對同類問題巡查，過去半年逾500次，已檢獲約600公升易燃危險品及過百公升腐蝕及有毒危險品。

其中一間前晚被消防人員檢走危險品的五金舖位於新填地街，店主鄧先生稱被檢走化驗的危險品約值1000元，其間消防問及有否將危險品售予學生，他向對方表示多數顧客都是裝修工人，「唔覺近期特別多後生仔買」，消防有告知最高刑罰及表示化驗後會歸還。他認為其實「間間五金舖都超（量），睇你好唔好彩」，以後會「入少啲貨」。

消防展示的證物中可見檢走的危險品包括天拿水、松節水、硫酸及白電油。根據消防處防火通告第四號，濃硫酸的豁免量為10公升，天拿水、松節油及其代品及電油的豁免量同為20公升；易燃危險品總豁免量為40公升。任何人貯存、使用或運送超過個別危險品的豁免量或類別總豁免量都要申請危險品牌照。