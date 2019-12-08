特寫：重遇舊生一起執仔 理大教授：每日擔心有人死

朱偉志身兼理大校董會民選校董及教職員工會副主席，自11月11日「大三罷」已留在校園支援學生會，見證示威者在校內運物資、築防線，他估計高峰時有二三千人，「以為搞緊O Day（迎新日）」。至11月17日，理大內外警民「大戰」10多小時，烽火連天，當日下午他因家事離開理大，怎料晚上警方圍封校園，再也回不去。

再次踏入校園已是大戰翌日晚上，當時他隨立法會前主席曾鈺成、立法會議員葉建源等入內尋找留守者，展開「執仔」，「接下來會如何？當時好多人的臉上都有個問號」，跟兩日前鬥志昂揚的氣氛大相逕庭。

見冷氣槽打開 擔心內有屍

他在校園重遇數名舊生，包括現職社工的Adino及在社福界工作的Dorothy，兩人分別以社工身分及跟隨立法會議員入校。師徒多年後在校園無暇叙舊，每天在校內「洗樓」，希望找到留守者並提供協助。

「每日都好擔心有人死。」本來語調平和的朱偉志回憶「洗樓」時不禁哽咽。校內衛生漸差，飯堂湧現蛆蟲，Dorothy說很擔心有人食物中毒、暈倒甚至死亡，又說留守者通常單獨或兩人行動，出事亦未必有人知。Adino憶述，當看見冷氣機房有槽口被打開，都感到非常害怕，「不想有一次是找到有屍體在內」。

感嘆沒法進入留守者心境

「圍城」後數天，有留守者爬水渠逃走，三人雖沒目擊，但看見渠口有背包、鞋，甚至食物，想到有人在此逃走，Dorothy感嘆「發生咩事要好似走難咁？他們只是十幾歲的小朋友」。

理大留守者對外援疑心很重，擔心警察派卧底入校。Adino在11月19日晚上首次入校，他走到飯堂，示威者用垃圾作路障，飯堂傳出惡臭。當時約有7個年輕留守者在內，即使在室內，他們亦身穿護甲，「完全反映他們好焦慮」。留守者多番盤問他的身分，得悉他是社工後願意傾談，「但我沒法進入他們的心境」。

道別時擁抱只想對方平安

Adino解釋，他與留守者之間存在極大差異，「無論我多晚走，我也可以走，我有『exit』，但他們沒有」。當晚道別時他擁抱對方，「他本來硬梆梆的身體柔軟起來」，這是他唯一能做的。此後每次他在校內，與留守者道別都會擁抱，並說一句「出面見」。

「我們好想看到他們離開理大的一刻，但做不到。」所以Dorothy在理大被圍封期間非常留意新聞，希望看到有曾接觸的留守者安全地離校。

外援和留守者本是陌生人，頂多交換Telegram帳號聯絡。Adino說大部分接觸過的留守者都已失去聯絡。當日一句「出面見」，成為了他們現時的盼望，唯有在街上重逢才可知道對方平安。

明報記者 艾博瑜