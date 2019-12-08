特稿：醫學大樓撥款受阻 中大：櫈仔已用到盡

明報記者 朱韻斐

1981年成立的中大醫學院一直以本部李卓敏基本醫學大樓為醫科生首三年基礎教育的主要培訓地點。該學院副院長（發展）趙慧君感嘆，「可以捱到今日已經好托賴」，大樓僅7000平方米，起初預期每年容納約100名新生，至今年度起每年收265人。

趙說「𠵱家計到啱啱夠咁多張櫈仔，用到最盡」，學院盼加新科，例如跨專業合作的案例教學，教醫學生如何與社工等合作，但每間課室時間表已排滿，阻礙課程革新，「唔知可以點做好醫學教育」。

稱礙課程改革 阻吸頂尖學者

人手方面，趙慧君說輔導課已由10多年前15人一班增至30人，地方和人手限制難小班教學，被撤撥款的新大樓本可增基因組學、微生物、微創手術等高端實驗室，盼吸引外國頂尖學者到來任教，帶來新醫療知識。

有議員質疑大學不會不夠課室，她解釋，中大只有數個能容納200多人的演講廳，醫學生已需「通山跑」上課，加上演講廳要與不同學系共用，難再爭取新時段；另部分課程需特定醫療設備，不能隨意用其他班房。

至於有議員關注大學生數目或愈來愈少，趙說大部分專科盼增聘更多醫生，「但每年幾多醫生畢業有數計，各個專科根本唔夠分！我都驚老咗無人醫我」。新大樓可提供額外教學空間，趙說日後可將每年新醫科生數目增至400人，倘無新大樓，暫不敢再加學額。

早前中大衝突令議員關注大學保安，趙說李卓敏大樓無損毁，但今次「多了想法」，日後會請顧問研究建築物料如何「抵禦好一點」、出入口加強識別職員和學生等。

倘遲6個月撥款 料無法趕工追回

中大申請5970萬元撥款，為大埔第39區興建教學科研綜合大樓作技術服務顧問研究、工地勘測等，但政府指有議員對工程表示關注，暫撤撥款建議。

趙慧君說，該學院本預期新大樓於2024/25年度落成，現時「只能望着一片綠草」，料即使日後盡可能同時做不同工程，最樂觀只能追回6個月時間；若撥款遲6個月通過，就很可能延遲落成。趙說留意到外界對撥款有很多誤解，醫學院會與不同持份者保持溝通，釋除疑慮。

否認報復大學 蔣麗芸：所有工程要再考慮

蔣麗芸說，雖撥款曾獲工務小組通過，「𠵱家同6月前係兩個世界，未來香港經濟真係會好差，政府萬億元儲備都可能兩三年用晒，所有工程都要考慮，好似明日大嶼要使成六七千億，要睇係咪需要。唔係向大學報復。」蔣說大學需解釋有關申請是否必要、迫切和沒其他方法，批評「政府縱慣大學，令佢哋伸大手板攞錢」，大學有很多私人捐款，中大有逾20億元儲備，「如果佢哋咁急要錢，咪用住儲備先」。

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