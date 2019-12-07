【Emily】獲政法大學頒發名譽博士學位 失之英國 Junyao He收之北京

「國家還君堯一個公道」

Junius前日無喺立法會劾彈特首嘅議案投票，原來佢上咗北京出席有關儀式。佢喺儀式上話最近經歷多次跌宕起伏，感受特別深，話當下西方學術界全盤為政治服務，單憑政客嘅投訴就隨便剝奪他人學位，佢感到失望，形容西方人「賴以為榮的學術自由及言論自由的基石已經都被摧毁了」，今次獲得中國政法大學嘅名譽博士學位，「展示了國家對君堯的支持，還君堯一個公道。」

證書英文名用漢語拼音寫

不過，政法大學畀何君堯嘅英文證書，就將佢個名寫成漢語拼音「Junyao He」，而非粵語拼音「HO Kwan Yiu」

Emily喺中國政法大學網頁發現，原來已故新界鄉議局主席劉皇發喺2012年亦獲佢哋頒發名譽博士學位，立法會前主席范徐麗泰、前律政司長梁愛詩都曾獲頒發相關名譽博士學位。

黃大仙區議員譚香文就喺facebook透露，Junius嘅阿哥係佢舊同學，「佢阿哥即時send（傳）張證書，與我分享佢細佬『何已完』嘅成就，真係手足情深」。