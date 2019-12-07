野戰迷謀殺案被告：行兇者稱𠝹20刀不死

二友案發前稱殺人 自己未當真

報稱冷氣技工的黃朗祺（24歲）被控於前年5月28日與嚴汝衡和周正賢一同謀殺死者郭葦諾。控方昨播放被告警誡錄影會面片段，被告當時稱，案發前一周與嚴和周等人飯敘時，嚴稱事主仍欠款兩萬多元，打算殺死對方，惟自己當時不認為二人會如此做。

被告稱，案發前一晚他與嚴汝衡和周正賢在油塘的商場會合，嚴稱會用麻包袋從後襲擊和勒斃事主。他們其後一同登山，周其間撿取石頭和埋伏，被告和嚴則折返會合事主和隨行的友人「05」。

憂亦被殺 按指示收拾清洗物品

被告稱，嚴汝衡曾指示他分散「05」的注意力，讓嚴和事主另覓地點試槍，以及避免他們的伏擊或報復行動受阻。被告又說，當嚴獨自折返及稱死者已先行離開時，自己相信死者已遇害，形容自己目睹周正賢持有死者染血的電話時感驚慌，同時亦擔心遭殺害或連累家人，遂按嚴指示收拾和清洗部分物品。

被告又稱，曾聽到嚴汝衡和周正賢討論殺人經過，包括二人曾用硬物和刀施襲，其中周曾用刀刺向死者頸部20次，又形容死者「好大力，生命力好頑強，𠝹廿刀都唔死」。案件下周一再續。

【案件編號：HCCC43/19】