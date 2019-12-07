斬傷大金總經理 兩黑漢囚52月

【明報專訊】大金冷氣（香港）有限公司董事總經理葉鎮球，去年7月在辦公室樓下被刀手伏擊，大廈保安上前阻止不果，兩人浴血受傷。涉案刀手及「睇水」其後被捕，警誡下透露刀手為收7萬元還債而犯案，「睇水」則分得5000元。兩名有三合會背景被告昨日在區域法院承認兩項有意圖傷人罪，法官判刑引述劉進圖遇襲案，稱兩人「受僱行兇」，案情嚴重，刀手被判監52個月，另負責「睇水」的男子因加控多一項「不歸押罪」，被判入獄54個月。
睇水者另控不歸押 加監兩月
控方透露，負責行兇的首被告林漢坤（53歲）及「睇水」的次被告馬有良均曾為三合會成員，兩人有多項刑事定罪紀錄。
法官判刑時指出，兩名被告曾跟蹤事主，預謀程度高，犯案兇器更為致命武器，事主有失血過多風險，沒有死亡是不幸中之大幸。
官引劉進圖案 稱受僱行兇更嚴重
法官特別引述《明報》前總編輯劉進圖遇襲案，稱「受僱行兇」令案件情節更嚴重，即使次被告只負責「睇水」，但「角色不同，刑責一樣」，所以兩名被告均就有意圖傷人被判入獄52個月，次被告因「不歸押罪」被多判兩個月監禁。
案發去年7月12日，葉鎮球在辦公室樓下等候升降機時，突然感到右大腿後方被斬，轉身看見穿黑衣、戴口罩及帽的首被告持一把約6吋長的刀。大廈保安員蘇育欽見狀上前阻止，右臂遭首被告斬了一刀，首被告隨即逃去，歷時13秒。
兩名被斬事主其後送院治理，葉鎮球右腿有20厘米深入裂傷，數條神經及肌腱割斷；蘇育欽右臂則有8厘米深入裂傷。
警方調查後拘捕兩名被告，次被告在警誡下稱「坤仔（首被告）收咗7萬蚊斬人，唔關我事，我幫手睇水咋」，又透露首被告欠債逾7萬元所以收錢斬人，次被告則負責「睇水」獲得5000元。案件進入法律程序後，次被告今年4月缺席聆訊，兩個月後遭警方在街上截查後再次被捕。