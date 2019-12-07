斬傷大金總經理 兩黑漢囚52月

睇水者另控不歸押 加監兩月

控方透露，負責行兇的首被告林漢坤（53歲）及「睇水」的次被告馬有良均曾為三合會成員，兩人有多項刑事定罪紀錄。

法官判刑時指出，兩名被告曾跟蹤事主，預謀程度高，犯案兇器更為致命武器，事主有失血過多風險，沒有死亡是不幸中之大幸。

官引劉進圖案 稱受僱行兇更嚴重

法官特別引述《明報》前總編輯劉進圖遇襲案，稱「受僱行兇」令案件情節更嚴重，即使次被告只負責「睇水」，但「角色不同，刑責一樣」，所以兩名被告均就有意圖傷人被判入獄52個月，次被告因「不歸押罪」被多判兩個月監禁。

案發去年7月12日，葉鎮球在辦公室樓下等候升降機時，突然感到右大腿後方被斬，轉身看見穿黑衣、戴口罩及帽的首被告持一把約6吋長的刀。大廈保安員蘇育欽見狀上前阻止，右臂遭首被告斬了一刀，首被告隨即逃去，歷時13秒。

兩名被斬事主其後送院治理，葉鎮球右腿有20厘米深入裂傷，數條神經及肌腱割斷；蘇育欽右臂則有8厘米深入裂傷。

警方調查後拘捕兩名被告，次被告在警誡下稱「坤仔（首被告）收咗7萬蚊斬人，唔關我事，我幫手睇水咋」，又透露首被告欠債逾7萬元所以收錢斬人，次被告則負責「睇水」獲得5000元。案件進入法律程序後，次被告今年4月缺席聆訊，兩個月後遭警方在街上截查後再次被捕。

【案件編號：DCCC221 /19】