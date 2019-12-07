律師馬豪輝獲委首任旅監局主席

多項公職 任旅議會名譽秘書

馬豪輝現為胡關李羅律師行高級合伙人，有逾40年法律專業經驗，曾擔任自置居所津貼上訴委員團主席、基本法研究中心副主席等公職，在兼任旅遊業議會名譽秘書前，曾連續14年獲委任為旅議會獨立理事。

馬豪輝回應查詢時稱，政府兩三個月前邀他出任旅監局主席，他希望以往在旅議會的經驗，有助日後在旅監局的工作，預期上任後首要是招聘及租地方。

旅監局是根據《旅遊業條例》成立的旅遊業新法定監管機構，負責有關旅行代理商、導遊和領隊的發牌和規管事宜。商務及經濟發展局長邱騰華稱，馬豪輝擁有豐富公共服務經驗，有信心在他領導下，旅監局會與不同持份者合作，設立完善的新規管制度。

旅監局有13名業界及15名非業界成員，包括永安旅遊董事兼行政總裁梁港蘭、入境旅遊接待協會主席梁耀霖、旅議會前主席胡兆英及旅議會主席黃進達等。