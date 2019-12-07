律師馬豪輝獲委首任旅監局主席

【明報專訊】政府2011年提出成立旅遊業監管局，去年立法會三讀通過《旅遊業條例草案》後，行政長官昨根據《旅遊業條例》委任馬豪輝（圖）為旅遊業監管局主席，由明年元旦起生效，任期兩年；同時委任28人為旅監局普通成員，包括剛於區議會選舉落敗的香港中旅港澳遊管理有限公司董事總經理姚柏良及油尖旺區議會主席民建聯葉傲冬。
多項公職 任旅議會名譽秘書
馬豪輝現為胡關李羅律師行高級合伙人，有逾40年法律專業經驗，曾擔任自置居所津貼上訴委員團主席、基本法研究中心副主席等公職，在兼任旅遊業議會名譽秘書前，曾連續14年獲委任為旅議會獨立理事。
馬豪輝回應查詢時稱，政府兩三個月前邀他出任旅監局主席，他希望以往在旅議會的經驗，有助日後在旅監局的工作，預期上任後首要是招聘及租地方。
旅監局是根據《旅遊業條例》成立的旅遊業新法定監管機構，負責有關旅行代理商、導遊和領隊的發牌和規管事宜。商務及經濟發展局長邱騰華稱，馬豪輝擁有豐富公共服務經驗，有信心在他領導下，旅監局會與不同持份者合作，設立完善的新規管制度。
旅監局有13名業界及15名非業界成員，包括永安旅遊董事兼行政總裁梁港蘭、入境旅遊接待協會主席梁耀霖、旅議會前主席胡兆英及旅議會主席黃進達等。