談選區會（第一）議席 涂謹申：不好受

稱反對小圈子選舉 但會大局為重

涂謹申目前循俗稱「超級區議會」的區議會（第二）界別晉身立法會，目前5個超區議席中，泛民有3席，當中民主黨佔兩席。

香港眾志秘書長黃之鋒早前在社交網站上公開建議涂謹申轉戰區一，稱涂「最有說服力」，但黃亦說，條件是民主黨要讓出一個超區議席。候任元朗區議員張秀賢昨在傳媒茶敘時被問到會否出戰超區，他稱自己「無諗」，當下最重要是思考未來半年的區議會工作。張及後主動談及「區一應該給阿涂（謹申）」，稱涂作為最資深議員定能服眾，亦可以讓他專心在立法會衝鋒陷陣。

民主黨人：棄一席超區有隱憂

不過，民主黨內對此建議持不同意見：有人認同涂轉戰區一，可確保立法會內由民主派成為最資深議員，在必要時立法會會議繼續由民主派議員主持；但亦有黨員擔心若涂轉戰區一，民主黨或需讓出一個超區議席，若4年後民主派未能在區選中取得過半議席，不但區一議席不保，民主黨或許無法重取第二個超級區議會議席，換言之，長遠而言該黨未必可維持在立法會擁7席。另一個憂慮就是無法保證其他泛民不會競遂區一，一旦有其他人競逐，涂的選情或有風險，亦有可能打亂該黨立法會選舉的部署。