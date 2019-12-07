支聯會蔡耀昌隔27年重遊北京

2016年獲准重領回鄉證 多次回內地

蔡耀昌1993年8月陪同曾參與八九民運的工運領袖韓東方回廣州時，被沒收回鄉證和遣返回港，此後無法申領回鄉證，直到中央政府於2016年底「開綠燈」，放寬沒回鄉證的泛民中人申請證件入境內地，蔡隨後就申請了10年期的回鄉證。他透露過去幾年曾到過上海、杭州、成都、廣州和深圳等地。支聯會主席何俊仁和秘書長李卓人接受查詢時都說沒有申領回鄉證、亦沒興趣去北京。何說：「如果我返去，一定有麻煩。」

獨自出行 探天安門母親及維權朋友

蔡耀昌說，取得回鄉證後一直希望可再到北京看看，但明瞭有一定敏感性，因此一直審慎評估合適時間起行，避免影響當地朋友。他說今年是大風險的一年，因此過了國慶才赴京。他說在北京拜訪了一名天安門母親成員，表達港人對她們的支持，對方亦感激港人堅持平反六四30年。他亦與一名相識多年的維權朋友見面。蔡說赴京前沒特別知會支聯會，強調自己是以個人身分赴京。

蔡又說，相比20多年前，北京改變了很多，社會監控亦加強了，舉例現在需要通過安檢方可進入天安門廣場，到處都是監控鏡頭，認為社會硬件和物質上雖然進步了，但人權問題愈來愈緊張。他又估計自己入境時，電腦紀錄內會有特別記認，也相信當地有大量監控鏡頭可監視他的一舉一動。他說慶幸未有被搜身，否則可能無法把支聯會物品帶上北京。被問到日後會可再赴京，他說要視乎需要。