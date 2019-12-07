曾勸「鬥唔過中國」 父母最後齊助拉票

子得罪區議員義工 母街頭捱罵痛哭

梁國豪說，家中以往少談政治，父親做地盤工，是家中經濟支柱，父母一直認為搞政治會丟飯碗。梁曾與現任議員李桂珍的義工爭拗，事後其母在街頭被人大罵，母親哭着回家，父親急致電罵他。

今屆梁國豪再參選，母親曾說「你同中國鬥唔過」，擔心兒子被捕、被打，後來有謠傳他父親不支持他出選，怕他落敗會令全家無面。他說投票前兩周，母親每天早晨到街站與他一同打招呼拉票，父親最後關頭亦來助選，用行動粉碎謠言。

抗爭火熱聞妻有喜 一度笑不出

這半年經歷大變，梁國豪憶述自6月投入反修例運動，曾對太太說「若我被捕，我們就離婚」，憂坐牢拖累家人；至6月下旬太太告知懷孕喜訊，一直渴望有小朋友的他笑不出來，因為社會環境不樂觀，他擔心香港被內地同化、女兒成長亦要接受「洗腦」教育，後來獲別人開解，學會視即將出生的女兒為希望：「不應這麼早就擔心個女被洗腦，我和太太會努力教導她，說不定她會是民主女神呢！」

（2019區選）