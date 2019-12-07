上屆敗選變「港豬」 梁國豪長洲雪恥 成島上首名非建制議員 掛花牌告鄉親

明報記者 羅嘉凝

傘兵戰區選慘敗 專注搵錢

土生土長長洲人梁國豪過去做過老人院文書、青少年中心助理、教會助理，學會與老中青打交道。他自2012年反國教科運動受啟蒙，2014年雨傘運動時更金鐘、旺角兩邊走，2015年作為「傘兵」首戰區議會長洲南選區，只得838票，敗於競逐連任的經民聯前成員鄺官穩。

敗選後，他轉而瘋狂打工，正職運動管理公司，兼職籃球裁判，「朝九晚十一」全力儲「奶粉錢」，成為俗稱的「港豬」。去年結婚後，他放假會與太太行街食飯，偶然有街坊找他，他才幫忙。他說直至某天，太太對他說「其實你不想這樣（過日子），你想社會有點改變」，令他再次萌生參選念頭。

梁說最記得今年6月30日，一名自反國教科運動以來便認識的戰友約他「陣間金鐘見」，他當晚在家苦思參選區選會，至7月1日早上10時許，那戰友罵他「當你是戰友就死了！出不出來都不回覆！」二人於7月至11月期間再沒聯絡，至區選後他告訴對方「兄弟，我贏了」，戰友讚他做得好，他再次為之前爽約道歉。

派蛇齋餅糭 盼街坊收後回饋社區

選前，梁國豪父親預料他會「輸少少」，結果他取得5142票大勝。除了因為長洲兩個選區合二為一，他亦分析勝選原因有三：反修例運動的氣氛、他在長洲的人際關係、民建聯與鄉事委員關係起變化；其父笑言「恰巧那（參選）人是你而已，所以你才當選」。

街坊習慣將區議員當作有求必應的「黃大仙」，且會派蛇齋餅糉，梁國豪說，「其實這樣令整個香港都變蠢，大家只會伸手來、伸手去，你以為是免費，其實他們用物資壟斷了議會」，舉例過去建制派沒依民意以行動反對興建焚化爐。他希望日後與街坊一同解決問題，街坊拿了物資後亦要回饋，大家有互動。他下一步想舉行恆常社區活動，讓長洲的老中青街坊參與，目標將長洲打做成互助互愛的社區。

冀建組織 讓落選同路人續服務社區

18個區議會中僅離島區的非建制議員未能過半數，4名素人組成的「離島連線」僅他一人勝出。曾敗選的梁國豪說：「其實最難捱是思考敗選後如何度過未來4年。」他說長遠目標是在長洲建立一個非政府組織，讓非建制參選人即使敗選亦可受組織聘用，繼續服務社區。

（2019區選）