建造創新博覽 展組裝合成技術

建造業議會執行總監鄭定寕表示，是次為全港首個大型建造創新博覽，會有222間本地及海外機構參展，亦有講座及參觀等，預約入場登記人數已超過1萬人。他表示，展覽內會有多項科技產品展出，包括可以預視建築物外形的虛擬實景設備「VR Cave」，並有全息投影桌，收集三維數據及結合地貌資料庫後，可以展示施工過程。

建造業近年大力推廣組裝合成建造法，保華建業行政總裁李恒穎說，組裝合成建造需要考慮安全、組裝準繩度、未來維修保養等，故由新加坡引入技術，毋須灌漿及搭棚，可減低高空工作的意外。他說，公司正在興建的港大黃竹坑宿舍，應用了組裝合成技術，會在展覽上放出一比一的模型展示技術。

BIM區塊鏈記錄工程 免遺漏篡改

沙中線工程出現大量文件遺漏引起公眾關注，西門子數碼化中心主管鄭慶舒指出，現時的BIM系統主要把文件電子化放上雲端，如配合採用區塊鏈，各個持份者都保留一份副本，在流程中不可隨意更改內容，就不用擔心出現篡改紀錄等「不信任」的情况，能夠更有效管理文件，其公司在德國已有項目引用此技術，但尚未在香港實行。