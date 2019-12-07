捐心宗數不及去年一半 人工心手術創新高

16歲少年獲捐心 術後穩定已蘇醒

一名16歲、患擴張型心肌病的青年，早於2017年已植入俗稱「人工心」的左心室輔助器，至周四終獲善心逝者捐出心臟做移植手術。瑪麗醫院心胸外科部門主管區永谷稱，病人長期使用人工心，心臟有很多黏連結締組織，增加了手術難度，手術歷時8小時後順利完成，術後病人情况穩定並已蘇醒。

去年全年共有17宗心臟移植，但今年至今只得8宗，不足去年一半。區永谷稱，因為屍心捐贈數字大減，瑪麗今年至今已為28名末期患者植入入工心，創了歷年新高。他續說，目前仍有65人在心臟移植輪候名冊上，約六成人已植入人工心以在獲得移植機會前維持生命，呼籲市民支持器官捐贈幫助有需要的病人。

肝移植方面，周三（4日）有逝者捐出屍肝，瑪麗醫院肝移植團隊將屍肝一分為二，分別移植給一歲女嬰鎧澄和另一名急性肝臟衰竭的中年男病人。瑪麗醫院肝臟移植中心副主任陳智仁稱，鎧澄情况正持續改善，如順利將能於一個月後出院；男病人亦已蘇醒並可自行呼吸。另有一名患罕見病威爾遜症女病人因急性肝衰竭，一度排在A型血的輪候名冊第一位，周四（5日）再有逝者捐出屍肝，讓她獲移植機會。陳智仁表示，女病人術後已蘇醒，新肝亦開始運作。

目前近百人輪候換肝

陳智仁稱，本港一般只有兩成腦幹死亡病人的家屬同意讓逝者捐出器官，本港今年器官捐贈更低迷，目前仍有約80至100名病人正輪候換肝。陳說，一副遺體有多個器官可捐贈，能幫助到3至5名病人，希望鎧澄個案能發出正面信息，鼓勵更多人支持器官捐贈。

東區醫院表示，該院一名病人周四離世後，家屬同意捐出病人心臟、肝臟及腎臟作器官移植用途，院方感謝病人及家屬對器官捐贈的支持，讓有需要的病人得以延續生命。