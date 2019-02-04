財會通過217億紓困撥款 公僕加薪 政府拒抽警隊申請

財會昨審議本年度公務員加薪，涉及的124億元撥款追溯至今年4月1日。民主派斥警隊表現惡劣，要求政府抽起警隊薪酬調整申請，以免影響其他公務員無法加薪。公務員事務局長羅智光表示，今次加薪申請本應4月1日生效，形容現時是「追落後」，稱若議員對今年4月1日後公務員的表現有意見，應在下一次審議討論。

黃碧雲：濫暴濫告都可加人工？

民主黨立法會議員黃碧雲批評，警隊當下「犯眾憎」，「濫暴濫告都可加人工？」稱政府不回應，有關撥款申請未必可盡快通過。她說警員稱呼市民「曱甴」，政府有否要求警隊向市民道歉。羅智光重申，整體公務員仍盡忠職守，秉持專業精神；他不同意以貶意言詞批評他人，希望各方包容和互相尊重。

羅智光重申不會抽出警員加薪，否則等同未經調查就懲罰警員，做法不公道。他強調公務員薪酬調整是按既定機制，涵蓋所有部門及職系，亦考慮4月1日之前香港經濟、政府財政和公務員士氣等因素，不會考慮個別同事或部門表現釐定。