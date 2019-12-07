職工盟稱人工滯後 倡明年加薪5％

指減薪凍薪削消費意欲 惡性循環

職工盟總幹事蒙兆達指出，受環球經濟周期及中美貿易戰影響，加上反修例運動，今年第三季實質產值按年倒退2.9%，政府預測全年經濟將收縮1.3%，勞動市場開始轉弱，失業率回升。蒙認為雖然經濟收縮，令大多數企業盈利倒退，但不少仍有可觀利潤，有能力合理調高薪酬。

蒙兆達指出，過去10年整體生產力及人均產值升26%，工資只升8%，反映過往企業賺錢，工資水平長期滯後，認為僱主現時面對逆境，也不應以盈利減少為由減薪或凍薪。他認為僱主亦不應短視地以裁員及減薪應對經濟疲弱，否則只會打擊消費意欲，造成惡性循環。

最新失業率由2.9%回升至3.1%，蒙兆達說暫未見裁員或結業潮，工會接獲零星個案，例如零售店舖或酒店裁員、結業或無薪假等。他促請政府用政治手法解決政治問題，才可令市道及消費信心復蘇。

吳敏兒亦批評，政府及部分商界人士縱容警察暴力，本港經濟面對困難，部分亦因為警暴影響市民消費意欲，因此減薪對僱員並不公道。她呼籲僱主勿單方面決定裁員、減薪或凍薪，需與工會或員工代表尋求共識，如商討有否雙方同意的節省成本方法。