房委3萬泊位來年凍租 9年來首次

擁121停車場5.7萬泊位

領展：財年完結前檢討

至於擁有121個停車場約5.7萬個泊車位的領展，發言人回應查詢時表示，領展主要根據旗下不同地區停車場的獨特情况、使用率及車位供求等因素，釐定租金水平，通常在財政年度完結前檢討停車場收費水平，亦不時為用戶提供優惠措施。

房委會商業樓宇小組以傳閱文件方式，前日（5日）在無委員反對下，通過未來一年凍結停車場租金。房委會稱根據市場數據做的研究，顯示今年上半年同類停車場的收費普遍約有8%的平均升幅，惟所得數據並未反映下半年以來經濟逆轉所帶來的影響，為審慎起見，小組決定延緩明年停車場收費檢討，並維持現行收費不變。

房委會曾於2011年凍結停車場收費，由2012年至2019年連續加租，今年平均加約6%。房委會資料顯示，轄下停車場每月平均總收入約為6,650萬元，即每年總收入為7.98億元。

房委會停車場私家車泊車位的月租收費，按租用率分3個層級（即按租用率90%或以上、50%至低於90%，及低於50%劃分為第一、第二及第三層級），提供不同折扣優惠。房委會稱將按今年8至10月租用率，重新釐定2020年收費的所屬層級，部分泊車位月租收費折扣優惠或有所調整。如租用率其後連續3個月下降至較低層級，收費折扣優惠會相應上調。

房委會委員、立法會議員柯創盛對房委會只凍租而不減租表示失望，稱凍租並沒顧及「搵食車」司機的困境，要求房委及房協為停車場租戶提供免租或半年租金減半的安排，共渡時艱。

房協3乙類屋邨減租

另外，配合政府為房協甲類屋邨租戶代繳一個月租金的安排，房協宣布為轄下3個乙類屋邨，包括北角健康村（重建）、荃灣寶石大廈及油麻地駿發花園約1000個租戶，於明年1月提供三分二月租的租金減免，房協將承擔約400萬元支出。