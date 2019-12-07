黑客入侵 喇沙小等3校泄師生資料 出事校管系統教局提供 姓名地址出世紙號碼或被盜

教育局：安排支援 已更新版本

教育局發言人稱，得悉近日有8所學校的網上校管系統被惡意攻擊及入侵，當中3所學校的資料外泄。局方已安排專責人員到校檢查有關系統，為受影響學校提供支援，加強網上校管系統的系統保安。教育局亦已發布網上校管系統的版本更新，並敦促所有學校盡快更新，以加強系統的保安。

警方表示，九龍城警署前日接獲一名學校職員報案，懷疑其學校電腦系統被黑客入侵。警方經初步調查後把案件列作「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」，由九龍城警區刑事調查隊第一隊跟進，暫未有人被捕。

警列不誠實用電腦

私隱署接通報 循規審查

私隱專員公署稱，公署已收到肇事學校相關的資料外泄事故通報。由於有關資料庫載有個人資料，私隱專員關注事件，並已就事件向肇事學校及教育局展開循規審查。

喇沙：非個別事件 已停用系統

喇沙小學昨午向家長發通告，稱接獲教育局通知，其網上校管系統被入侵及資料被盜，外泄資料或包括學校資料、學生的個人資料（學生編號、出生日期、出世紙號碼、國籍、住址、家長姓名、聯絡電話、電郵等）、成績、教職員資料、學校財政、派位等。校方稱據了解，此事非個別事件，已通知法團校董會及教育局高級學校發展主任、系統及資訊管理組、警方及私隱專員公署。校方在通告中強調對盜取持分者資料零容忍，會配合執法機構調查，又稱已即時停用有關系統，而學校的網絡系統經檢查後安全。

喇沙小學家長、軟件公司合伙人李思聰表示，事件非常嚴重，如不法之徒獲得姓名及身分證號碼，「基本上可以做好多事情」，如冒名到處借錢等。他說，由於全港學校均使用同一套系統，教育局在堵塞有關系統漏洞前，應全面停用。