服役27年 停泊水警輪不敵季風沉沒

無載槍彈 海員工會倡泊避風塘

事發時天文台已發出強烈季候風信號，即接近海平面的地方之平均風速已或將超過每小時40公里，據了解，該「海濤9.9米型」水警輪已服役27年，事發時水警輪並無落錨，相信當時本港吹北風導致沉沒，事件純屬意外。香港海員工會執行委員李志偉船長估計，水警輪因船身有破損或入水導致沉沒，由於涉事警輪較小，無法落錨固定，建議將警輪停泊於避風塘或有遮蔽的地方。

警察公共關係科高級警司江永祥昨在例行記者會表示，昨凌晨2時15分，水警北分區有警員發現一艘停泊岸邊的警輪正下沉，於是召喚消防協助，約半小時後警輪完全沉沒，事件中無人受傷，船上亦無載有槍械或彈藥，水警總區將安排打撈，稍後調查事發原因。

江續說，涉事警輪1992年已投入服務，至今仍有幾艘同型號警輪服役，用作物流或後備用途，不會用作「操勞行動」，因應事件警方會檢查同批次警輪。

立法會文件顯示，保安事務委員會2014年曾就警務處更換18艘警輪討論，包括11艘「海濤型」警輪，其中7艘警輪船身長9.9米。據了解，涉事水警輪已服役27年，在澳洲製造，用作後勤支援，運送警員及物資，船上有安裝舊款雷達，最多可截16名人員。