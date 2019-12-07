城大現化學爆炸品 警即場引爆

職員周二報案 發現硝基甲烷

警方指出，周二接獲城大職員報案稱，在校園內發現一瓶約500毫升的硝基甲烷（Nitromethane），爆炸品處理課昨到場引爆危險品。消防處派出消防及救護人員到場，有消防員拉喉戒備。有穿防暴裝警員到場戒備。

城大學生會「城市廣播」昨午4時許在社交網站直播，顯示爆炸品處理人員到場引爆化學品，城大動物醫療檢驗中心外曾傳出一聲巨響，沙包內有沙麈揚起，校方其後派工人清理引爆現場。

城大指出，校方日前在近山邊的垃圾站附近發現一樽爆炸性化學品。基於安全考慮，已馬上通報相關政府部門，並於昨下午到現場引爆，校方隨即清理現場。

警促院校提供失竊化學品數字

警察公共關係科總警司郭嘉銓昨午在例行記者會稱，各大學早前就實驗室失竊案報警後，一直未向警方提供詳細數目，令警方調查有一定難度，促請院校盡快提供資料以加快調查速度，又要求校方留意校內化學品能否妥善看管，加強相關保安，以防不法之徒「埋手」。