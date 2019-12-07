陳帆：鐵路倘無破壞 沙中線不會延期 泛民質疑因屢爆工程醜聞 建制批監管不力

整體進度91% 紅磡擴建明年中竣

立法會鐵路事宜小組委員會昨開會，交代沙中線工程最新進展。運輸及房屋局表示，截至9月30日整體工程進度91%，屯馬線全線預計2021年開通；紅磡站擴建部分及南北走廊月台層板工程預料明年中完成。

至於紅磡至金鐘過海段，陳帆稱因東鐵線設施由10月起屢受破壞而緊急維修，工程團隊因而無法按原定計劃進行東鐵線新信號系統的行車測試等工作，港鐵預料需延至2022年第一季才能通車。多名議員批評沙中線多次延遲通車令市民失望，民建聯主席李慧琼批評政府監管不力，需負最大責任；民建聯柯創盛更形容「沙中線搞嚟搞去得個桔」。

東鐵屢緊急維修 無法測新信號

公民黨楊岳橋說，沙中線工程過往多次爆出工程醜聞，惟當局現時解釋過海段延期通車源於東鐵線設施受破壞，質疑是否無社會運動就能如期通車。陳帆回應稱，「如果鐵路系統不受破壞，日常運作便不受影響，（沙中線）項目進度亦不受影響。」楊岳橋追問，如果近月不是有社會運動出現，就不會衍生一系列事件，最終導致工程延誤，詢問陳帆會否向港府建議「唔好做咁多傻事」，陳以假設問題為理由未再回應。

金鐘已鋪軌裝幕門 正裝扶梯

港鐵表示，屯馬線一期目標是明年第一季開通，預料可紓緩目前東鐵線大圍至九龍塘站人流，屆時由大圍到鑽石山車程將由17分鐘縮短為9分鐘，相關試營運工作已於10月底展開。另外，會展站正全面開展結構工程，金鐘站擴建部分的軌道鋪設及月台幕門安裝工程已完成，現正做扶手電梯安裝工程。

沙中線工程去年被揭一連串醜聞後，政府成立獨立調查委員會，及後於今年擴大職權範圍並就延伸調查研訊聽取事實證據，9月23日開始聽取專家證據，政府稱預計來年2月中完成實質聆訊。

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