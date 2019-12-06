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港聞
2019年12月6日星期五
港聞二
中學概覽出爐 基本法教育 12校列「關鍵項目」
家長學生憂過關遭扣 國情團變本地環保營
開初中通識220校 8間下年停辦或改名
民陣周日港島遊行獲批 4個月首次
海洋公園遊客跌六成 二人行七折吸港客
城門水塘檢濃酸哥士的 警：可作燃彈 59支化學品疑中大被盜 水署稱水質無異常
學者：檢獲酸鹼與燃彈無關
建制狂鬧政府投票維護 否決彈劾特首
10‧1荃灣衝突 被告選擇自辯「怕麻煩人」 官促聘律師 押後審
三罷爭執 教師商人判守行為
清路障遭私了男子上央視：香港哪方面沒民主？
范鴻齡撐檢討委會 倡予調查權 近半獲聘海外醫生拒來港 醫局消息稱罕見
倡設專組研公營醫療持續性
廚師謀創業 聖誕墟市試水溫
隱形戰車追逐7公里 偷車黑幫女炒車就擒
Amina藏毒判感化
法改會性罪行13最終建議 「同意性行為」劃一16歲 強姦罪倡改名免標籤 涵蓋肛交口交
增「誘識兒童罪」防戀童者 「亂倫」擴至親戚養父母
公廁翻新未滿月 馬桶穿窿滲水 廁協批政府管理不善進度慢 稱承建商「趕交場」
長洲錄1.4級地震 居民：似大貨車駛過
何文田開槍截匪案 被告聞拒保釋冷笑 官申斥
第二屆IPHatch香港開鑼 首屆贏家產品明年港試賣 手機App搭遙控器 家電更節能
Uber網約的士中介：平台可吸新血
善心人捐器官救三命 1歲B女換肝已清醒
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灣區交流不能逼 交出成績勝硬銷
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【Emily】立會紀念品推聖誕新年優惠
【Emily】拆禮物日中午有日偏食睇
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