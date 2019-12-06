灣區交流不能逼 交出成績勝硬銷

北上消遣仍「抗中」 朱稱媒體影響

時常來回中港兩地的朱兆麟以自身經驗闡述大灣區的好處：「我在深圳，78元人民幣吃一盤酸菜魚，但在香港，78元只吃到一碟鯇魚。」過往不乏此類論調，都是內地物價低、生活質量高，云云，「過去我們一些政界前輩，在表達（此觀點）的時候被恥笑」。不過，青年人擔心的資訊和言論自由，建制派鮮有觸及，「是否真的困難？VPN（虛擬專用網路），回去多年我都可繼續使用，香港政界人物到內地參觀，用facebook打卡，有沒有影響？」

「不接觸故存誤解」，在5年前的雨傘運動，有人以此解讀港青的「抗中」心態，但5年間，港青到深圳喝茶吃魚唱歌尋樂，比比皆是，但反修例運動反映，部分港青仍對「中國」既抗且懼。朱認為「是媒體影響」，如港人看外國貧民窟「恐怖」、外國人覺得香港「好多黑社會」，都是媒體呈現，再於群眾間「以訛傳訛」，故建議年輕人到內地「看一下、生活一下，不適合，就離開，不勉強」，同時建議港府、中央，「不能強推年輕人走到大灣區，而是要創造出有利的營商環境和實質的成功例子，這些都是現屆班子所欠缺的」。