港聞

港聞二

下一篇 上一篇

灣區交流不能逼 交出成績勝硬銷

【明報專訊】反修例運動以年輕人為核心，運動的「反中」意識，溢於言表。有份參與青年人灣區工作的朱兆麟認為，運動對中央國策重中之中的大灣區工程構成負面影響，認為未來推動大灣區，應以日常化例子，塑造灣區的發展優勢，「不能強推年輕人走到大灣區」。

北上消遣仍「抗中」 朱稱媒體影響

時常來回中港兩地的朱兆麟以自身經驗闡述大灣區的好處：「我在深圳，78元人民幣吃一盤酸菜魚，但在香港，78元只吃到一碟鯇魚。」過往不乏此類論調，都是內地物價低、生活質量高，云云，「過去我們一些政界前輩，在表達（此觀點）的時候被恥笑」。不過，青年人擔心的資訊和言論自由，建制派鮮有觸及，「是否真的困難？VPN（虛擬專用網路），回去多年我都可繼續使用，香港政界人物到內地參觀，用facebook打卡，有沒有影響？」

「不接觸故存誤解」，在5年前的雨傘運動，有人以此解讀港青的「抗中」心態，但5年間，港青到深圳喝茶吃魚唱歌尋樂，比比皆是，但反修例運動反映，部分港青仍對「中國」既抗且懼。朱認為「是媒體影響」，如港人看外國貧民窟「恐怖」、外國人覺得香港「好多黑社會」，都是媒體呈現，再於群眾間「以訛傳訛」，故建議年輕人到內地「看一下、生活一下，不適合，就離開，不勉強」，同時建議港府、中央，「不能強推年輕人走到大灣區，而是要創造出有利的營商環境和實質的成功例子，這些都是現屆班子所欠缺的」。

相關字詞﹕大灣區 全國港澳研究會 朱兆麟

上 / 下一篇新聞

中學概覽出爐 基本法教育 12校列「關鍵項目」
中學概覽出爐 基本法教育 12校列「關鍵項目」
家長學生憂過關遭扣 國情團變本地環保營
家長學生憂過關遭扣 國情團變本地環保營
開初中通識220校 8間下年停辦或改名
開初中通識220校 8間下年停辦或改名
民陣周日港島遊行獲批 4個月首次
民陣周日港島遊行獲批 4個月首次
海洋公園遊客跌六成 二人行七折吸港客
海洋公園遊客跌六成 二人行七折吸港客
城門水塘檢濃酸哥士的 警：可作燃彈 59支化學品疑中大被盜 水署稱水質無異常
城門水塘檢濃酸哥士的 警：可作燃彈 59支化學品疑中大被盜 水署稱水質無異常
學者：檢獲酸鹼與燃彈無關
學者：檢獲酸鹼與燃彈無關
建制狂鬧政府投票維護 否決彈劾特首
建制狂鬧政府投票維護 否決彈劾特首
10‧1荃灣衝突 被告選擇自辯「怕麻煩人」 官促聘律師 押後審
10‧1荃灣衝突 被告選擇自辯「怕麻煩人」 官促聘律師 押後審
三罷爭執 教師商人判守行為
三罷爭執 教師商人判守行為
清路障遭私了男子上央視：香港哪方面沒民主？
清路障遭私了男子上央視：香港哪方面沒民主？
范鴻齡撐檢討委會 倡予調查權 近半獲聘海外醫生拒來港 醫局消息稱罕見
范鴻齡撐檢討委會 倡予調查權 近半獲聘海外醫生拒來港 醫局消息稱罕見
倡設專組研公營醫療持續性
倡設專組研公營醫療持續性
廚師謀創業 聖誕墟市試水溫
廚師謀創業 聖誕墟市試水溫
隱形戰車追逐7公里 偷車黑幫女炒車就擒
隱形戰車追逐7公里 偷車黑幫女炒車就擒
Amina藏毒判感化
Amina藏毒判感化
法改會性罪行13最終建議 「同意性行為」劃一16歲 強姦罪倡改名免標籤 涵蓋肛交口交
法改會性罪行13最終建議 「同意性行為」劃一16歲 強姦罪倡改名免標籤 涵蓋肛交口交
增「誘識兒童罪」防戀童者 「亂倫」擴至親戚養父母
增「誘識兒童罪」防戀童者 「亂倫」擴至親戚養父母
公廁翻新未滿月 馬桶穿窿滲水 廁協批政府管理不善進度慢 稱承建商「趕交場」
公廁翻新未滿月 馬桶穿窿滲水 廁協批政府管理不善進度慢 稱承建商「趕交場」
長洲錄1.4級地震 居民：似大貨車駛過
長洲錄1.4級地震 居民：似大貨車駛過
何文田開槍截匪案 被告聞拒保釋冷笑 官申斥
何文田開槍截匪案 被告聞拒保釋冷笑 官申斥
第二屆IPHatch香港開鑼 首屆贏家產品明年港試賣 手機App搭遙控器 家電更節能
第二屆IPHatch香港開鑼 首屆贏家產品明年港試賣 手機App搭遙控器 家電更節能
Uber網約的士中介：平台可吸新血
Uber網約的士中介：平台可吸新血
善心人捐器官救三命 1歲B女換肝已清醒
善心人捐器官救三命 1歲B女換肝已清醒
政治及管治學院朱兆麟：易帥看時機 忌拖泥帶水
政治及管治學院朱兆麟：易帥看時機 忌拖泥帶水
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】全球最具影響力人物 港示威者上榜
【Emily】全球最具影響力人物 港示威者上榜
【Emily】文宣讚警 央視被指偷圖亂作
【Emily】文宣讚警 央視被指偷圖亂作
【Emily】區議員聯署反主教山醫院 管浩鳴唔答住
【Emily】區議員聯署反主教山醫院 管浩鳴唔答住
【Emily】提長者保暖 林太吸嬲嬲
【Emily】提長者保暖 林太吸嬲嬲
【Emily】立會紀念品推聖誕新年優惠
【Emily】立會紀念品推聖誕新年優惠
【Emily】拆禮物日中午有日偏食睇
【Emily】拆禮物日中午有日偏食睇