政治及管治學院朱兆麟：易帥看時機 忌拖泥帶水

明報編輯部

11月，中文大學、理工大學先後發生激烈衝突，及後區議會選舉，非建制派一夜間控制了區議會，數天後，美國總統特朗普簽署《香港人權與民主法案》……兩星期內，被冠以「史無前例」的多條重磅資訊此起彼落。全國港澳研究會成員、金融業起家的朱兆麟以公司管治作比喻：在商業社會，假如一家公司虧大本，管理層必須改造，第一把手甚至要問責下台，「但是否馬上下台，公司需要考慮候任人選的政治能力」。要立馬「止暴制亂」，他說無良方妙藥，即使回應訴求之一的成立獨立調查委員會，「不代表反對派會馬上鳴金收兵，誰當代表說收貨？真的工作，要待所有事情停了，等人有心思心神才去做」。

明報記者 李以莊

此際換人變相「撐暴力」 中央不樂見

從6月起，反修例風波愈鬧愈大，政治圈中有關行政長官林鄭月娥請辭或將被撤換的傳聞甚囂塵上，但林鄭月娥在鏡頭前一一否認。本身是香港政治及管治學院創辦人的朱兆麟認為，現階段「換人」並不能馬上解決問題，「香港有大量的深層次矛盾，即使換了行政長官，不代表反對派會馬上鳴金收兵。」他說，現階段撤換特首變相鼓勵「暴力分子」透過非法行為達至訴求，未必為中央樂見，改組換班仍有待時機，「下台的時機非常重要，不適宜草率，也不宜拖泥帶水」。是故，所謂的「按掣」，一直只聞樓梯響，然而，他承認，上月的區選建制派大敗，加速了建制陣營對「換人」的訴求。

建制勢嚴陣選特首 不求高票只求贏

區議會選舉事前被演繹為「全民公投」，非建制派乘逾七成投票率大勝，「民意海嘯」捲走了建制派自2007年區選已盤踞的大多數議席，所餘約60，「建制陣營失利和事前對選舉形勢的錯判，將令中央對於未來選擇在港『代理人』一事更着重。」非建制派取得的逾380席，意味會取得117個選委席位，勢將左右下屆行政長官選舉的選情，朱兆麟說，數字意味着來屆的特首選舉「肯定不會出現兩名以上的建制派候選人」，否則安全系數偏低；他並稱，在當下形勢，建制陣營將會團結一致，不再出現去屆有人強行入閘、同室操戈。

形勢比人強，下屆特首候選人勢必不得不跟泛民協商溝通，「但礙於政治立場，很多情况下，候選人聽取了泛民訴求，卻得不到相應的選票」。他說，現實的角度是，候選人不再追逐「777（林太得票）、「689（梁振英得票）」，「就是『601』亦足夠了」（即1200名選委中過半數）。

美制裁陰霾下 熱廚房再升温

美國總統特朗普在感恩節前簽署《香港人權與民主法案》，授權美國政府可對侵害香港人權的人實施制裁，法案屬史無前例，實質雨點是否如雷聲般大，泛民、建制派說法不一。朱兆麟認為，法案對政府重組或新一屆政府組班有一定影響，「有人開始討論：不知道自己會否入（制裁）名單，對未來組班工作、現有政府同事有影響，他們會『有嘢諗』的」，况且，被制裁者的家屬亦可能受牽連，「顧念到家人、子女，對他們來說（是否加入政府）是好大的考慮」。