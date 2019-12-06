Uber網約的士中介：平台可吸新血

王先生（化名）於1990年代入行做的士司機，2004年轉到澳門發展，去年回港購入一輛的士並兼任司機。今年4月，他加入Uber Flash平台，其後兼任「打理人」角色︰從車行承租的士再配對予司機，包括部分加盟Uber平台的司機，至今為10多名加入Uber的司機配對到的士。

王先生說，透過Uber轉介的的士司機，部分是新入行、不熟的士業界運作，見到Uber招攬的士司機，便打算一試；亦有部分司機持的士駕駛執照多年，因擔心車行剝削司機，現透過Uber入行。他認為，現時的士業缺乏新人入行，車行旗下的士未必能全數租出，認為多一個平台吸納新血，對業界屬好事。

指車行得悉用Uber 拒租出的士

Uber今年初推出Flash時，的士業界表明不會與Uber合作，原本一同在記者會宣布合作的車行負責人臨時缺席，並宣布合作告吹。王先生說，自己離開的士行業多年，未有留意到的士業界不滿Uber，部分車行知道他與Uber合作亦拒絕租出的士。王先生認為，仍有部分小型車行及車主不介意租車予Uber的士司機，只是礙於行業壓力，不敢公開與Uber合作。

Uber表示，Flash推出9個月來，錄得超過240萬次行程請求，但未有透露該平台具體的士營運數字。Uber稱，的士司機加入Flash後，平均收入增加逾20%，有的士司機加入平台後，至今完成了超過2300次行程。Uber香港區總經理鍾志霆表示，仍期待與的士業界合作發展點對點交通服務。