第二屆IPHatch香港開鑼 首屆贏家產品明年港試賣 手機App搭遙控器 家電更節能

本地科技中小企業Remotec已有28年歷史，公司專營紅外線遙控器，多年來收集市面上不同品牌的家電遙控器紅外線編碼，當年憑數據發明「萬能遙控器」。Remotec行政總裁及AIRXED創辦人秦仲宇表示，隨時代改變，愈來愈多人用Apps、智能語音助理控制家電，有必要突破傳統營運模式，開發創新產品。

該公司3年前開始研究智能遙控家居電器方案，去年憑「紅外線訊號遙控器」（IRX）勝出首屆知識產權創業比賽「IPHatch香港」，獲配對電機製造商Panasonic的智能家居系統網絡保安專利技術，Remotec遂於今年分拆出初創公司AIRXED專營相關產品。

秦仲宇表示，IRX繼承了「萬能遙控器」的精粹，即使家電不能連接Wi-Fi，只要有紅外線遙控器，各種家電都可以連接入App來控制；而加上Panasonic的專利技術，更可保障到智能家居系統免受黑客入侵。

感應溫度濕度 分配開關冷氣風扇

IRX亦內置溫度及濕度感應器，讓用家設定不同的條件控制家電，例如睡前可設定當溫度達24℃時，關上冷氣、改開風扇；有養寵物的家庭亦可設定到達指定溫濕度時，才開啟冷氣機，以免寵物不適。秦仲宇說，天氣一年比一年熱，冷氣機使用量大增，這些設定則有助節能省電，推廣環保。

目前，IRX已率先與日本一間電力公司合作，在日本發售。秦仲宇預計，產品明年初會於香港及新加坡試售，而明年第二季將推出直立式風扇，可將IRX盒子置於風扇上，以便偵測四周環境，又計劃推出可遙控的空氣清新機及其他家電。

去年「IPHatch香港」知識產權創業比賽共有8間初創企業，贏得由跨國企業和研發中心提供的專利技術。第二屆「IPHatch香港」比賽昨日開始，今年Panasonic及Nokia將開放10個智慧城市及物聯網等的知識產權或技術組合，讓參賽的初創企業競逐專利技術的使用權。

明報記者