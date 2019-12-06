何文田開槍截匪案 被告聞拒保釋冷笑 官申斥

7名被告暫毋須答辯，依次為王承志（27歲）、蘇嘉俊（21歲）、鄭子鍵（20歲）、吳聯傳（26歲）、余鑫健（22歲）、黃歲彰（25歲）及周信發（25歲）。蘇嘉俊和吳聯傳報稱貨車司機，其餘5人無業。控罪指，被告今年12月3日在紅磡某處串謀搶劫一身懷100萬港元財物的男子。據了解，被告案發時計劃打劫一名內地人，警按情報截查，一名警員開槍擊中私家車並制服各人，車上搜出牛肉刀、開山刀和槌等。初步調查發現，被告與上周日一宗土瓜灣珠寶行劫案有關。

署理主任裁判官嚴舜儀應控方要求，將案件押後至明年1月30日，以待進一步調查。嚴官形容案情嚴重，各人須還押候審。嚴官亦為被告黃歲彰頒下「提犯令」，讓他下周二出席另一宗區域法院案件的審訊。

被告投訴遭警掌摑利誘招認

有辯方律師投訴，警方對被告使用過度武力。因昨早留院而在下午出庭的黃歲彰表示，他被捕時遭警員毆打，導致前額需縫5針、手臂有傷；蘇嘉俊則投訴被警員掌摑，同時有警員利誘他作出不正確招認，以換取不就其他控罪起訴。

【案件編號：KCCC2854/19】