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長洲錄1.4級地震 居民：似大貨車駛過

【明報專訊】本港雖非處於活躍地震帶，但間中仍會發生地震。天文台昨日中午於長洲附近錄得一次黎克特制1.4級地震，是過去40年來第八次境內地震。天文台接獲逾10名市民報告，表示地震維持數秒，初步分析顯示本港地震烈度為麥加利地震列度表的第3度，即「室內感到小型貨車駛過的震動」。有長洲居民表示事發時感到2至3秒震動，「好似有大貨車駛過」。

天文台高級科學主任陳世倜對本報表示，香港並非處於環太平洋地震帶的邊緣，發生強烈地震機率較低，但鄰近地殼有斷層活動，仍有可能引發輕微地震。陳世倜指出，昨接獲超過10名市民報告表示感受到地震，震動維持數秒，絕大部分位於長洲或附近離島。有長洲居民在網上留言稱，當時站在木梯工作，事發時感到2至3秒震動，感覺相當明顯。

40年來第八次境內地震 強度最低

天文台自1979年設立「香港短周期地震台網」以來，本港發生76次有感地震，大部分震央位於香港境外，震央位於本港境內的地震連同昨日有8次，當中5次在大嶼山以東海域、1次在米埔、對上一次為2014年在大欖涌水塘附近，強度為1.8級，地震烈度是第2度；昨地震於下午12時22分發生，強度1.4級，是8次境內地震之中最低，震央位於天文台西南約16公里，即長洲以東水域。被問到為何在香港境內地震的震央位置不一，陳世倜稱斷層引發地震位置具隨機性，以現時科技未能解釋。

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