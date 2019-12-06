公廁翻新未滿月 馬桶穿窿滲水 廁協批政府管理不善進度慢 稱承建商「趕交場」

香港廁所協會10月巡視本港約160個公廁，當中有15個屬年初財政預算案中政府撥約6億翻新公廁，包括天星碼頭公廁、柴灣角公廁、坑口文曲里公園公廁等。協會秘書崔妙塋表示，15個翻新公廁表現仍不理想，例如有積水、不能冲廁，「感覺（承建商）趕住交場」。她舉例，調景嶺公共交通交匯處公廁已完成翻新，女廁有馬桶冲廁時地台滲水，她認為政府管理有問題。

清潔工：食環「拍好多照片」但未維修

記者昨到調景嶺該公廁的女廁，發現6個廁格均開放使用，惟殘疾廁格的馬桶蓋被蓋上。該廁所的清潔工表示，由於馬桶底部會滲水，故蓋着廁板，希望市民不要使用；廁所翻新後7月底重開，8月初該馬桶底部「有個窿」，滲水後令地板滿是水。她說，3個月以來食環署均有派人檢查該馬桶，「拍好多照片」，但未有維修；數天前清潔工自行用玻璃膠填洞，但不見成效。

倡引入「女性尿兜」解決排長龍

協會副主席熊志權認為政府計劃用5年翻新約240舊公廁進度緩慢，即每年完成48個，「慢到似烏龜」；當中可能涉及工人、材料及設計問題。他建議政府成立公廁工作小組，全面監督翻新工程的施工及維修。

至於早前審計報告稱男女廁比例不足，熊志權表示，本港男女廁比例只有1:1.5，遠低於上海1:2.5的比例，協會建議引入「女性尿兜」，解決女廁「排長龍」的問題。崔妙塋表示，用女性尿兜可使女性如廁時間快最少半分鐘，由2至3分鐘，減到1.5至2分鐘，使用即棄的如廁輔助器亦更衛生。熊志權希望政府起帶頭作用，但稱沒具體計劃與政府或商業機構引入女性尿兜。