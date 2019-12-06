增「誘識兒童罪」防戀童者 「亂倫」擴至親戚養父母

法改會其中一項新建議為訂立「為性目的誘識兒童」罪。法改會成員、港大法律學系首席講師張達明表示，參考過外國例子，罪行須有以下元素，包括涉案人與有關兒童要有兩次或以上交往，且明知對方低於16歲，知道法律不容發生性行為，但透過網上、電話取得信任以達性行為目的，「不是網上傾幾句偈就犯法」。張續說，以上建議罪行性質屬防患未然，容許警方及早介入，趁未造成實際傷害阻止罪行發生。

另外，法改會亦建議改革「亂倫罪」，擴大涵蓋範圍至屬血親的親戚，包括伯父母、叔父母、舅父母、姑丈母、姨丈母，侄和侄女、甥和甥女，以及領養父母。法改會建議罪行無分性別，並涵蓋所有以陽具插入口腔、陰道及肛門的行為，以及其他形式的插入行為。

護苗基金歡迎 倡規管誘騙問題

護苗基金總幹事譚紫茵贊同及歡迎上述建議，認為加大了對兒童的保障。她表示，將亂倫罪涵蓋親屬範圍擴大，包括領養父母實屬合理，她指新建議亦保障被領養的成年子女，「即使子女滿18歲，亂倫性關係都不應發生」。

針對誘識兒童罪行，譚認同法改會作防範建議，但認為應進一步規管兒童被誘騙至加害者住所的問題。她亦希望性罪犯須接受強制輔導，以他們防止重犯。