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法改會性罪行13最終建議 「同意性行為」劃一16歲 強姦罪倡改名免標籤 涵蓋肛交口交

【明報專訊】香港法律改革委員會（法改會）發表《檢討實質的性罪行》報告書，提出13項最終建議（見表）。經諮詢後為消除標籤效應，法改會建議摒棄「強姦」一詞，改為「未經同意下以插入方式進行的性侵犯」，罪行包括插入陰道或肛門，及以陽具插入另一人口腔；而有關罪行刑責亦與強姦罪看齊，即罪成最高可囚終身。法改會亦建議將同意性行為的年齡，不論性別和性傾向，劃一為16歲。

關注婦女性暴力協會對此表示歡迎，強調插入式性侵犯屬嚴重罪行，法改會將「強姦」的範圍擴闊，不限於陰道陽具的性交，令男性受害人和跨性別受害人亦納入保障範圍。

「強姦」違無分性別原則

改「未經同意以插入方式性侵」

法改會轄下的性罪行檢討小組委員會2012年起作3次諮詢，昨日發表最終建議。其中一項建議為摒棄「強姦」一詞，改為「未經同意下以插入方式進行的性侵犯」罪行。據現行法例，強姦行為由男性干犯，而受害人是女性。法改會考慮到關注婦女權益及人權組織意見，認為「強姦」一詞帶有對女性的負面標籤，且沒正確反映「無分性別」的這項指導原則，故建議以「未經同意下以插入方式進行的性侵犯」取代「強姦」，除規管本來陽具插入陰道的強姦行為，亦包括以任何身體部位或物件插入陰道或肛門，以及以陽具插入另一人的口腔的性侵行為。

逼口交傷害大 看齊強姦可囚終身

檢討小組委員會成員張達明表示，參考保護婦女團體的意見，強迫口交與強迫性交對受害人傷害程度是不遑多讓，甚至傷害更大，故有此建議。本來由非禮罪規管的強迫口交罪行最高囚10年，法改會新建議下有關刑責與強姦罪看齊，即最高判處終身監禁；張達明認同有關刑責的確提高。上述建議的罪行無分性別，故小組建議廢除「未經同意下作出肛交」罪行，以及一些關乎同性的現有罪行。

新增性露體罪 涵蓋私人場所

此外，小組認為，性罪行的法律不應帶有性傾向或性行為習慣方面的區分，在這項指導原則下，建議將同意性行為的年齡，不論性別和性傾向，劃一為16歲。翻查資料，因應一宗司法覆核案，高等法院2005年裁定《刑事罪行條例》寫明21歲以下男男肛交違法屬違憲，要求修訂至跟男女、女女性交16歲以上為合法一致；立法會於2014年通過修例。

另外，小組亦建議新訂一項「性露體罪」，涵蓋以特定受害人為目標，以涉及性的形式，在私人或公眾地方暴露生殖器官而涉及性的行為。

關注團體稱增保障 盼盡快落實

關注婦女性暴力協會對報告書的最終建議表示歡迎，期望能盡快落實。協會認為，從「風雨蘭」服務使用者的經驗顯示，非陽具插入及以陽具插入口腔的性暴力襲擊，同樣對受害人造成嚴重及長久的心理及生理創傷。

協會亦強調，插入式性侵犯屬嚴重罪行，而法改會建議將性侵犯罪行定義擴闊，不限於陰道陽具的性交，這可令男性受害人和跨性別人士受害人亦受到保障。

相關字詞﹕強姦 性侵犯 風雨蘭 關注婦女性暴力協會 性罪行檢討小組委員會 性罪行 法改會

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