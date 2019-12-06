隱形戰車追逐7公里 偷車黑幫女炒車就擒

屢超速被拍快相 車牌皆異

事發昨凌晨2時許，新界北交通部於元朗公路十八鄉迴旋處附近埋伏期間，發現一輛銀色豐田七人車因超速被快相機拍下，但未有停下，警方隱形戰車隨即尾隨追截，七人車見狀加速往屯門方向駛去，其間多次衝紅燈，時速一度高達180公里，雙方追逐超過7公里，至青山公路嶺南段時，七人車失控撞向富泰邨對開鐵欄，再撞向一棵樹停下。

29歲女司機下車逃走，交通警下車追截，於約50米外終把女司機制服拘捕。現場消息稱，涉事銀色豐田七人車上月於元朗被盜，車主已報失，其後該七人車多次於屯門及元朗高速公路行駛並被拍下快相，但警方核對後，發現該七人車的各張快相車牌均不同，遂於昨凌晨於元朗埋伏，終發現該輛失車。

警員調查期間，於車上司機位搜出伸縮警棍，29歲女司機早前亦因交通罪行被停牌，目前以涉嫌瘋狂駕駛、停牌期間駕駛、偷車、無第三者保險下駕駛、行使虛假文書、藏有攻擊性武器共6宗罪拘捕。據悉，該女司機居於新界屯門寶田邨，有黑幫背景及販毒案底，為區內一名毒品拆家。