廚師謀創業 聖誕墟市試水溫

恐有衝突 主辦方早定應變

關注綜援低收入聯盟、深水埗見光墟關注組、重現街道熟食文化關注組、响道食熟食墟顧問計劃於本月21日至22日下午1時至10時合辦「聖誕歡樂墟」，各熟食檔共提供逾40款小食，例如酥炸海鮮餅、冬瓜茶等。响道食組織幹事范沛縈表示，因應可能出現的警民衝突、交通問題等，已準備後備方案，會事前及在現場與檔主協調，是否提早離場或直接撤離。

檔主：市民需透氣 供便宜小食

從事飲食業的阿強自8月起失業，計劃創業的他說近月曾到觀塘工廠區找舖位，但200呎舖位的租金要4萬元，目前仍難負擔，他希望藉參加墟市測試食客口味，同時可幫補生計。在目前社會氣氛下，他認為市民需要時間「透氣」，而消費意欲與售價成正比，他說售賣的小食最貴只是20元，希望為基層提供便宜小食。

主打炸蠔餅的全哥已多次在墟市擺檔，他說墟市是香港的老文化，因此已退休仍要參與，感受熱鬧氣氛，接觸來自不同階層的客人。