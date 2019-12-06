倡設專組研公營醫療持續性

范鴻齡指出，醫管局每年只用約3%本地生產總值，提供2000萬人次服務，非常有效率，但在人口老化下，「照這個模式醫管局總有一天會運作不住」。本月中他將首次以主席身分主持醫管局大會，屆時將提議設專責小組檢視公營醫療體系的可持續性。若建議獲通過，他希望能邀請所有醫管局大會成員自由參與小組，並定期諮詢前線醫護和工會意見，以向政府提出短、中、長期建議並逐步落實。

當務之急增士氣減流失

范鴻齡認為當務之急是如何提升員工士氣以減低流失率，另需縮減輪候時間，有信心於任內能改善公營持續性問題。

至於放寬或免試引入海外醫生方面，范鴻齡說所有可增加人手的措施醫管局都支持，但這非醫管局能決定，要看政府政策。就醫療融資和公私營病人分流，范認為強制醫保在政治上行不通，自己在提升公營醫療可持續性有想法，但要待與大會成員討論後才能公布。

長洲急症室不在地面 促跟進

范鴻齡加入醫管局大會近一年期間走訪全港醫院，他特別提及長洲醫院急症室，是本港唯一一間非設於地面的急症室，擔憂若電梯壞或大型事故時會難以應付，已要求院方管理層跟進，檢視是否有方法將急症室由一樓調至地面。

協會：大檢討涉政策 超權限

公共醫療醫生協會會長馬仲儀認同，單靠「小修小補」無法解決香港醫療問題，需大型和整全的檢討，但這涉及整體醫療融資和政策問題，質疑社會醫療保障、資助收費程度、公共醫療體系負責哪類治療、公私營比例等，已超越醫管局權限，「范先生會否有政府的祝福做這些研究？否則難解決問題」。

（反修例風暴）