范鴻齡撐檢討委會 倡予調查權 近半獲聘海外醫生拒來港 醫局消息稱罕見

醫管局消息人士透露，海外醫生向醫管局申請做有限度註冊醫生要經過面試等，「海外醫生都有成本，一般已諗清諗楚，以往只有零星個案收到聘用合約後，因子女未找到學校等家庭原因拒絕合約，今次海外醫生大規模拒絕的情况罕見」。

范鴻齡昨透露，醫管局2018/19年度至今向36名海外醫生發聘用合約，但17人近月拒來港，另外19人仍未落實是否接受合約。他們雖無提及原因，但范認為與香港社會局勢有關，「現在要請海外醫生也並不容易，由現時舒適的環境搬來香港，要扶老攜幼，是不容易的決定」。他認為醫管局當務之急是檢視如何挽留現有人手。

提被打年輕人哽咽

「好明白為何醫護激動」

社會運動影響醫護情緒，范鴻齡說曾有急症室醫生向他分享，治理的10多歲年輕人被打得很傷，而他被多名警員帶入醫院，「他（醫生）見到真的打得好厲害，我都好同情」。范鴻齡雙眼泛紅和哽咽，說為此感到很痛心，「我好明白為何他們（醫護）會這麼激動」、「見到下一代，本來是香港希望，但好多人被拉、被誤導，我不知道，好多人被打傷，為何搞成咁？我不明白」。

稱或因警部署加劇衝突

個別警員對錯應交監警

范鴻齡在學時經歷過六七暴動，但他稱現在社會動盪更嚴重，樂見政府成立檢討委員會，「找到這個暴動是怎樣形成……政治問題政治解決，對症下藥，避免事情再出現」。他認為政府應根據《調查委員會條例》成立委員會，給予傳召證人等法定調查權力，提高公信力。他又稱，有「和理非」者因警察不當行為而示威，可能因警察與其部署加劇「暴動」，但調查非為追究責任，個別警員行為對錯應交監警會。至於撤銷暴動定性和釋放被捕者，他認為要看能否在符合法治原則下做到。

指醫院屬公眾地方 籲勿集會

公院醫護多次在醫院集會。范鴻齡重申，醫院不適合作政治表態，醫院屬「公眾地方」，若集會要申請不反對通知，「同事要冒犯法風險」，呼籲不要在醫院集會，如再有集會將與管理層商討處理，醫院連儂牆如規模太大令人投訴就要跟進，又呼籲職員「不要令管理層難做」。但他支持員工在社交網站和參加合法集會表達意見。

醫管局上周發電郵稱，若員工違法被捕將嚴肅跟進，被批製造白色恐怖。范鴻齡解釋「沒有什麼白色恐怖」，嚴肅跟進指根據既定人力資源守則跟進，而守則根據「無罪推定」法律精神訂立，「不會因被捕就辭退員工，這樣員工會司法覆核」。范續稱，會看員工情緒是否適宜服務病人，若不適宜會轉他去其他工作。

協會質疑「要不反對通知」說法

公共醫療醫生協會會長馬仲儀對醫管局是否「公眾地方」存疑，「若醫院是公眾地方，市民在病房睡，你不能向他收費吧？」若醫院活動要申請不反對通知，馬擔憂范鴻齡暗示醫管局將醫院管理交給警方。她續稱，被捕同事情緒是否適合臨牀工作由何人決定，仍需更詳細討論。馬仲儀個人認為，今次運動成因已有學者研究，現需有法定權力、有公信力、能執行懲處權的獨立調查委員會，才可走第一步解決問題，「若只是找原因，政府不如不做」。

明報記者

（反修例風暴）