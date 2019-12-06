10‧1荃灣衝突 被告選擇自辯「怕麻煩人」 官促聘律師 押後審

7名被告依次為陳珩（39歲）、陳金國（19歲）、李振文（25歲）、馮清華（21歲）、郭小琴（22歲）、中槍學生曾志健（18歲）和邱宏達（26歲）。7名被告均被控一項暴動罪，陳珩另被控縱火罪，曾志健另被控兩項襲警罪。

眾被告申請毋須答辯，以待申請法援及索取法律意見。除第三及第五被告外，其餘被告均未成功申請法援，任清潔工的陳珩更未有律師代表，親自在庭上與法官對話。陳表示「覺得自己OK，搞得掂，唔想麻煩人哋」，又說「相比起佢哋（其他被告），覺得自己年紀好大」，所以未有聘請律師。

官勸申法援 被告：收到

法官郭偉健反問陳「咩叫暴動啊」，質疑陳欠缺法律知識，並強烈建議陳申請法援，讓專業律師代表。陳則回應「收到，收到」。

郭官將案件押後至明年2月13日再訊，所有被告獲原有條件繼續擔保，希望下次聆訊能聽取被告答辯。

【案件編號：DCCC868/2019】

（反修例風暴）