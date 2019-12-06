建制狂鬧政府投票維護 否決彈劾特首

6建制議員缺席 投票者全投反對

建制派目前在直選和功能組別均有較多議席，議案共6名建制議員未有投票，自由黨鍾國斌稱約了業界昨晚見面，因下周將會見財政司長陳茂波，需了解業界需要；體育、演藝、文化及出版界馬逢國稱不在港；實政圓桌田北辰則稱「無補充」。其他無投票議員包括經民聯梁美芬、獨立謝偉俊、何君堯。

李慧琼：貿然彈劾製政治混亂

李慧琼發言時批評各問責部門各自為政、無隊型，「市民認為過去幾乎陷入無政府收態」。她斥政務司長張建宗作為百官之首，但對堵路卻稱「無什麼可做」，令市民憤怒；批評律政司長鄭若驊多次不出席立法會會議，看不到她站在回應政府法律觀點的最前線。她又指出，多名局長如活在「平行時空」，如環境局長黃錦星仍抱「大嘥鬼」出席環保活動，質疑他有否參與止暴制亂。不過，她認為在香港艱難時候貿然通過彈劾議案，會製造政治混亂或帶來社會動盪。她表示，面對區選結果，民建聯會謙卑聆聽市民心聲，但要反思反省的絕對是特區政府。

民建聯蔣麗芸稱，就太子站8．31傳聞6人死去，以至15歲少女陳彥霖、科大學生周梓樂先後逝世案件，「通通入晒警察數」，她倡議應成立調查委員會，還警察清白。

胡志偉批林鄭：只照顧中央看法

民主黨主席胡志偉批評政府、建制派只談「止暴」，卻拒理解民怨根本原因，不斷以「語言偽術」逃避問題。他舉例，八成港人要求成立獨立調查委員會，但經過半年，政府卻以「獨立檢討委員會」回應。他說在政府失信時，特首已是犯了重大政治錯誤，亦是瀆職，他批評林太原稱要服侍中央、港人「兩個老闆」，現在卻只照顧中央看法。胡稱，港人有不同聲音時，她有責任維護。

張建宗：特首無違法瀆職

面對多名議員批評，政務司長張建宗總結回應稱，政府修訂《逃犯條例》絕非履行政治任務，否認獨立檢討委員會是「語言偽術」。他承認特區政府回應未足以平息社會怨氣、施政亦有很多地方可改善，但強調特首無違法瀆職行為，有關議案無提出基礎。

張建宗預計，監警會報告應「很快，甚至月初」已能提交予特首，屆時會公開報告，政府承諾會認真跟進報告的建議。他批評有人「顛倒是非」，渲染警隊對個別人等的行為，卻未提「暴徒」踐踏法紀，並呼籲民主派議員開宗明義與暴力割席。

（反修例風暴）