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學者：檢獲酸鹼與燃彈無關

【明報專訊】 警方昨在城門水塘附近檢獲59支化學品，懷疑有「不法之徒」用以製燃燒彈及鏹水彈。有化學專家稱，警方檢獲的化學品在大學實驗室相當普通，市面上亦有售，當中檢獲的化學品辛酸屬油狀有機液體，理論上可用以加入燃燒彈延長燃燒時間，惟他認為警方不應將檢獲化學品與製造武器扣上關係。

辛酸延長燃燒效果如花生油

中大化學系前講師鄺士山（K Kwong）稱檢獲的濃硫酸、濃硝酸以至氫氧化鈉，在大學實驗室內相當「普通」，所以實驗室內存量「一定多」。對於警方聲稱或有人以高腐蝕性液體製作燃燒彈，鄺解釋此類無機酸、鹼與製造燃燒彈其實「完全無關」，但其中一種檢獲的化學品「辛酸」屬油狀有機液體，所以理論上的確可用以加入燃燒彈延長燃燒時間，但效果與使用花生油無異，「全個超市都可以係整汽油彈嘅工具」。

鄺又認為，警方不應將檢獲化學品與製造攻擊性武器扣上關係，「硝酸加棉花可做炸藥，咁擁有棉花就係有炸藥嘅原料？」他又稱「鏹水彈」原料街上隨處可見，「漂白水袋落個袋度掟又係鏹水彈」。

警方及水務署均相信涉事化學品並無泄漏、水質亦未受污染。鄺相信即使涉事數量的化學品泄漏到水塘，當中酸性化學品經水塘內大量儲水稀釋後，濃度對人體不會構成健康風險；昨日警檢走其中的一種化學品乙腈（Acetonitrile）本身為劇毒，假若流入水塘或會令水有異味，鄺表示稀釋後毒性亦不足以對人體有害。

（反修例風暴）

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